آغاز دوره تازه پرتاب محموله به مدار زمین از سال ۲۰۱۶

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت Blue Origin اعلام کرده که از سال آینده و با استفاده از کپسول فضایی خود موسوم به New Shepard محموله های فضایی را به مدار زمین منتقل خواهد کرد.

اریکا واگنر مدیر توسعه تجاری شرکت Blue Origin اعلام کرد که این شرکت در نظر دارد تا پرتاب آزمایشی دیگری برای این کپسول فضایی ترتیب دهد. به گفته وی قرار است این پرتاب تا اواخر سال جاری میلادی انجام شود و در صورتیکه موفقیت آمیز باشد انتقال تجهیزات و محموله به مدار زمین را از سال آینده آغاز کند.

با این حال Blue Origin اعلام کرده که برای انتقال فضانوردان به مدار زمین برنامه ای ندارد.

واگنر در ادامه گفت: تا سه ماهه دوم سال ۲۰۱۶ صبر کنید تا همه چیز مهیای این پرتاب شود.

البته تحقق این برنامه ریزی در گروی موفقیت پرتابهای آزمایشی آتی این کپسول است. شرکت Blue Origin پیش تر کپسول فضایی خود را از سایتی واقع در تگزاس و در قالب یک برنامه آزمایشی پرتاب کرد با این حال عمل نکردن سیستم پیش رانش آن حین فرود نگرانی هایی را به همراه داشت.

البته شرکت Blue Origin اعلام کرده که سایر بخش های این پرتاب بی نقص بوده و به همین خاطر نگرانی خاصی در خصوص پرتاب این کپسول در آینده وجود ندارد.