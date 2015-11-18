به گزارش خبرنگار مهر، سردار فتح‌الله جمیری عصر چهارشنبه در نشست هماهنگی برنامه‌های هفته بسیج در بوشهر اظهار داشت: بسیج متعلق به همه ملت ایران است و روز به روز شاهد گسترش فعالیت‌های بسیج در عرصه‌های مختلف هستیم.

وی با بیان اینکه بسیج یک نهاد مقدس و شناخته شده برای همه اقشار است، اضافه کرد: کارنامه درخشان بسیج را همگی می شناسیم و حضور مقتدرانه بسیج در طول انقلاب اسلامی را شاهد بوده‌ایم و امروز نیز شاهد اجرای برنامه‌های مختلف توسط بسیج هستیم.

فرمانده سپاه امام صادق(ع) استان بوشهر افزود: ما سه طیف ماموریت در بسیج امام صادق(ع) استان بوشهر داریم که یکی از این ماموریت‌ها مقابله با تهدیدات سخت دشمن و حفاظت و حراست از مرزها است.

وی فعالیت در عرصه امنیتی از جمله شناخت راه‌های نفوذ و جاسوسی و برنامه‌های اطلاعاتی را به عنوان دیگر برنامه سپاه و بسیج خواند و ادامه داد: یکی از مهمترین برنامه‌های ما نیز مقابله با تهدیدات نرم دشمن و تهاجمات فرهنگی دشمن است.

جمیری با بیان اینکه دشمنان از راه‌های مختلف در پی ضربه زدن به انقلاب اسلامی هستند، بیان کرد: عمده کارهای ما در بحث مقابله با تهدیدات فرهنگی و جنگ نرم دشمن است. دشمن در تلاش است که هویت دینی و ملی ما را نابود کند.

وی از توسعه برنامه‌های محرومیت‌زدایی و اجرای طرح‌های اقتصاد مقاومتی خبر داد و گفت: بسیج در اجرای طرح‌های اقتصاد مقاومتی و محرومیت‌زدایی پیشتاز است.