روایت جدید تکفیری ها از نحوه سقوط هواپیمای روسی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، گروه تروریستی ـ تکفیری داعش امروز چهارشنبه در صفحه منتسب به خود در شبکه های اجتماعی از چگونگی عملیات بمب گذاری هواپیمای روسی پرده برداشت.

بر اساس این گزارش، این گروه تروریستی اعلام کرده است: برای بمب گذاری هواپیمای روسی، از شکاف امنیتی به وجود آمده در فرودگاه شرم الشیخ استفاده کرده و یک بمب را به صورت قاچاقی از موانع عبور داده و در هواپیما جاسازی کردیم.

این گروه تروریستی همچنین اعلام کرد: در ابتدا برای هدف قرار دادن یک هواپیمای غربی در صحرای سینا برنامه ریزی کرده بودیم، اما با دخالت نظامی روسیه در سوریه برنامه تغییر کرد و هواپیمای روسی را هدف قرار دادیم.

گفتنی است، سازمان امنیت فدرال روسیه روز گذشته با انتشار گزارشی درباره علت حادثه سقوط هواپیمای روسی اعلام کرده بود: انفجار بمبی که وزن آن یک کیلو و نیم بوده و از ماده منفجره تی ان تی برای ساخت آن استفاده شده بود عامل سقوط هواپیما شده است. این بمب در یک کشور خارجی ساخته شده بود.

در اویل ماه جاری یک فروند هواپیمای مسافری روسیه لحظاتی بعد از بلند شدن از باند فرودگاهی در مصر در صحرای سینا سقوط کرد که در این حادثه تمامی سرنشینان آن کشته شدند.