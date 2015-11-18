طومار ۱۵ متری تشکر دانشکده خبر رونمایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، طومار سپاسگزاری از علی جنتی به دلیل بازگشایی این دانشکده با حضور صدها دانشجوی دانشکده خبر رونمایی شد .

متن تشکر دانشجویان دانشکده خبر به این شرح است:

با سلام حضور وزیر فرهیخته فرهنگ و ارشاد اسلامی جناب دکترعلی جنتی

دولت تدبیر و امید حیاتی پرنشاط و پویا به جامعه دانشگاهی کشور هدیه کرد و در این میان دانشکده خبر نیز ققنوس وار پر کشید و به اوج رسید.

بخش مهمی از این شکوفایی مدیون تدبیر و درایت جنابعالی به عنوان مسؤل ارشد امور فرهنگی جامعه است، تصمیم شجاعانه و در خور تقدیرتان به عنوان رئیس هیئت امنای دانشکده خبر موجی از امید و نشاط را در ما فرزندانتان برانگیخته است.

اکنون این تخصصی ترین مرکز آموزش عالی کشور در زمینه خبر و رسانه فارغ البال به ادامه مسیر رو به رشد خود می اندیشد.

بر خود فرض می دانیم تا بر سیاق توصیه آسمانی: ( من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق) از حمایت و بلند نظری جنابعالی تشکر و قدردانی نموده، استمرار این رویکرد امید بخش را از خداوند متعال آرزو کنیم.