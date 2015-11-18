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۲۷ آبان ۱۳۹۴، ۱۹:۳۷

طومار ۱۵ متری تشکر دانشکده خبر رونمایی شد

طومار ۱۵ متری تشکر دانشکده خبر رونمایی شد

طومار ۱۵ متری تشکر دانشجویان دانشکده خبر از علی جنتی، وزیرفرهنگ وارشاد اسلامی در خصوص بازگشایی این دانشکده، امروز بعد از ظهر در دانشکده خبر رونمایی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، طومار سپاسگزاری از علی جنتی به دلیل بازگشایی این دانشکده  با حضور صدها دانشجوی دانشکده خبر رونمایی شد .

متن تشکر دانشجویان دانشکده خبر به این شرح است:

با سلام حضور وزیر فرهیخته فرهنگ و ارشاد اسلامی جناب دکترعلی جنتی

دولت تدبیر و امید حیاتی پرنشاط و پویا به جامعه دانشگاهی کشور هدیه کرد و در این میان دانشکده خبر نیز ققنوس وار پر کشید و به اوج رسید.

بخش مهمی از این شکوفایی مدیون تدبیر و درایت جنابعالی به عنوان مسؤل ارشد امور فرهنگی جامعه است، تصمیم شجاعانه و در خور تقدیرتان به عنوان رئیس هیئت امنای دانشکده خبر موجی از امید و نشاط را در ما فرزندانتان برانگیخته است.

اکنون این تخصصی ترین مرکز آموزش عالی کشور در زمینه خبر و رسانه فارغ البال به ادامه مسیر رو به رشد خود می اندیشد.

بر خود فرض می دانیم تا بر سیاق توصیه آسمانی: ( من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق) از حمایت و بلند نظری جنابعالی تشکر و قدردانی نموده، استمرار این رویکرد امید بخش را از خداوند متعال آرزو کنیم.

کد مطلب 2971942
سیامک صدیقی

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