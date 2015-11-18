اولاند از مردم فرانسه خواست تا زندگی عادی خود را از سر بگیرند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، رئیس جمهور فرانسه امروز در اظهاراتی از مردم این کشور خواست تا به زندگی عادی خود در این کشور بپردازند.

«فرانسوا اولاند» رئیس جمهور فرانسه در این باره گفت: فرانسه کشوری پویاست که هرگز تسلیم ترس و وحشت نمی شود. باید زندگی عادی مردم در این کشور به طور کامل از سرگرفته شود.

اولاند ادامه داد: دولت فرانسه تمام تلاش خود را برای تأمین امنیت کشور به کار خواهد بست.

در این راستا، اولاند صبح امروز اعلام کرده بود که تصمیم دارد برای بحث و بررسی درباره هماهنگی تلاش ها با رؤسای جمهور آمریکا و روسیه در راستای مبارزه به داعش به گفتگو و تبادل نظر با آن ها بپردازد. وی گفته بود: سه شنبه هفته آینده عازم واشنگتن بوده و پنجشنبه به مسکو سفر خواهم کرد. در جریان دیدار با «باراک اوباما» و «ولادیمیر پوتین» رؤسای جمهور آمریکا و روسیه پیرامون هماهنگی تلاش ها و اقدامات لازم برای رسیدن به هدف پیروزی بر داعش گفتگو خواهم کرد.

فرانسوا اولاند که حمایت های پیدا و پنهان محور غربی از تروریست ها در سوریه با هدف براندازی حکومت قانونی این کشور را از یاد برده، در سخنرانی دو روزگذشته خود در پارلمان فرانسه خواستار تشکیل ائتلافی بزرگ برای مبارزه با کسانی شد که فاجعه اسف بار جمعه گذشته در پاریس را به وجود آورده بودند.

گفتنی است، جمعه گذشته، شش حمله هماهنگ تروریستی در پاریس، تلخ‌ترین و مرگبارترین فاجعه تروریستی فرانسه پس از جنگ جهانی دوم را رقم زدند. در این مجموعه حملات تروریستی، تا کنون بیش از ۱۳۰ نفر کشته و قریب به ۲۶۰ نفر زخمی شده اند.