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۲۷ آبان ۱۳۹۴، ۲۰:۰۹

هفته هفتم رقابتهای لیگ برتر والیبال؛

پیکان به سختی از سد شهرداری تبریز گذشت

پیکان به سختی از سد شهرداری تبریز گذشت

تیم پیکان در هفته هفتم رقابتهای لیگ برتر والیبال به یک پیروزی نزدیک مقابل میزبان خود شهرداری تبریز دست پیدا کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم پیکان امروز چهارشنبه با رهبری پیمان اکبری موفق شد با نتیجه ۳ بر ۲ از سد شهرداری تبریز بگذرد.

پیکان ست نخست را با نتیجه ۲۵ بر ۲۱ شکست خورد اما در ست دوم به بازی برگشت و با حساب ۲۵ بر ۲۳ برنده شد. در ست سوم این شهرداری بود که با نتیجه ۲۵ بر ۲۳ به برتری رسید اما پیکان دوباره به بازی برگشت و ست چهارم را با نتیجه ۲۵ بر ۲۲ به نفع خود به پایان برد. دیدار حساس دو تیم به ست پنجم کشیده شد که نماینده تهران موفق شد با حساب ۱۵ بر ۱۱ به برتری برسد تا در مجموع با پیروزی ۳ بر ۲ دست پر به خانه بازگردد.

در سایر دیدارهای امروز نتایج زیر حاصل شد:

* بانک سرمایه ۳ - آلومینیوم مهدی صفر (۲۹ بر ۱۷، ۲۵ بر ۱۸، ۲۵ بر ۱۹)

* گوهر کویر زاهدان  یک – سایپا تهران ۳ (۲۶ بر ۲۴، ۲۱ بر ۲۵، ۱۲ بر ۲۵، ۱۳ بر ۲۵)

* بازرگانی جواهری گنبد صفر - کاله مازندران ۳ (۲۴ بر ۲۶، ۱۸ بر ۲۵، ۱۶ بر ۲۵)

* متین ورامین یک – ثامن الحجج خراسان ۳ (۲۵ بر ۲۲، ۲۳ بر ۲۵، ۱۸ بر ۲۵، ۲۲ بر ۲۵)

* شهرداری ارومیه ۳ - آرمان اردکان یک (۲۲ بر ۲۵، ۲۵ بر ۲۱، ۲۵ بر ۲۰، ۲۵ بر ۲۰)

 

کد مطلب 2971959

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