انتقاد استاندار هرمزگان از ناعدالتی در پرداخت مطالبات پیمانکاران

به گزارش خبرنگار مهر، جاسم جادری بعد از ظهر چهارشنبه در دهمین نشست شورای اداری استان هرمزگان با اشاره به در پیش بودن ایام اربعین حسینی، عنوان کرد: حفظ امنیت، پذیرایی، حمل و نقل و ساماندهی زائرانی که در ایام اربعین به کربلا سفر می کنند، کار بسیار مهمی است که مقام معظم رهبری با تایید مصوبات دولت، این وظیفه را به وزارت کشور محول کردند.

وی ادامه داد: برای این کار در قالب ستاد اربعین حسینی کمیته هایی تعیین شده که دستگاه های مختلف در آن طبق وظیفه مشخص کار می کنند.

استاندار هرمزگان افزود: حرکت زائران در ایام اربعین مردمی است اما به دلیل اینکه در کشور عراق احتمال هرگونه خطر برای زائران ما وجود دارد، در ارتباط با پذیرایی و ساماندهی زائران باید خودمان برنامه ریزی کنیم.

جادری با بیان اینکه قرارگاه های مختلفی در کنار مرز ایران و عراق برای اربعین تشکیل شده است، تصریح کرد: گروه های تروریستی از جمله داعش و دیگر تکفیری ها به دنبال انتقام از شیعیان هستند و نباید در خصوص سفر زائران اربعین کوتاهی داشته باشیم و این حرکت مردمی دارای مسئولیت جمعی است.

وی خاطرنشان کرد: مراسم و عزاداری های دهه اول ماه محرم با تلاش نیروهای امنیتی بدون هیچ مشکلی به شکل مطلوب در کشور برگزار شد که نشان دهنده توان جمهوری اسلامی ایران در برقراری امنیت است اما در این ایام زائران زیادی به کشور عراق می روند که نباید اجازه دهیم برای زائران اتفاقی بیفتد.

نماینده عالی دولت در استان هرمزگان اضافه کرد: برای تامین مواد مورد نیاز به خصوص آب آشامیدنی و غذای زائران اربعین باید کمک شود و افرادی که در کار خیر پیش قدم هستند می توانند در این زمینه نیز کمک کنند.

جادری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به بارندگی های اخیر در هرمزگان، اظهار داشت: خوشبختانه شاهد نزول نعمت الهی باران در هرمزگان بودیم اما کشته شدن ۱۵ نفر در استان به دلیل بارندگی و سیل قابل قبول نیست که نیاز است مراقبت و توجه بیشتری صورت گیرد.

وی گفت: با این بارندگی ها نزدیک به ۲۲ میلیون مترمکعب به حجم آب سد میناب اضافه شد و امیدواریم در بارندگی های دیگر نیز مخزن این سد بیشتر پر شود.

استاندار هرمزگان در ادامه با بیان اینکه کشور هنوز در شرایط تحریم قرار دارد، عنوان کرد: برای تامین و تخصیص بودجه های جاری و عمرانی با مشکلاتی مواجه هستیم که در این زمینه هم باید صرفه جویی انجام شود و هم جلوی مخارج بی مورد در دستگاه های اجرایی گرفته شود و مدیران در هزینه کردن بودجه های جاری و عمرانی دقت بیشتری انجام دهند.

جادری با تاکید بر اینکه مدیریت منابع باید در دستور کار مدیران استان قرار گیرد، بیان داشت: متاسفانه در پرداخت مطالبات پیمانکاران توسط برخی دستگاه های اجرایی هرمزگان ناعدالتی هایی دیده می شود به شکلی که برخی پیمانکاران که از نفوذ و حمایت برخوردار هستند، پول خود را می گیرند و افرادی که حمایت نمی شوند، می گویند مدیر مطالبات ما را نمی دهد و این در حالی است که ما می دانیم، اعتبار کافی در اختیار آن مدیر قرار دارد.

وی اضافه کرد: با توجه به این مسائل برای مدیریت منابع بنده به عنوان نماینده عالی دولت، در کار ورود خواهم کرد تا اعتبارات برای مصارف تعیین شده، هزینه شود نه اینکه یک پیمکانکار خیلی راحت ۱۰ میلیارد تومان پول بگیرد و پیمانکار دیگری حتی یک ریال هم دریافت نکند و باید عادلانه کار کنیم.

نماینده عالی دولت در استان هرمزگان با اشاره به تسهیلات اختصاص یافته به بخش اشتغال و مشاغل خانگی در هرمزگان، اظهار داشت: در بخش اشتغال ۶۵ میلیارد تومان و در مشاغل خانگی نیز هفت میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان به استان تسهیلات اختصاص یافته که بانک های عامل باید کمک کنند تا این اعتبارات را تبدیل به فرصت و ظرفیت اشتغال کنیم و اگر اعتباری به استان بیاید و آن را جذب نکنیم، فرصت سوزی و ظلم به مردمی است که به این تسهیلات نیاز دارند.

جادری با بیان اینکه در سال مهم انتخابات مجلس و خبرگان رهبری قرار داریم که رهبر معظم انقلاب اسلامی به درستی این سال را به عنوان همدلی و همزبانی نامگذاری کرده اند، تصریح کرد: فعالیت کاندیداهای احتمالی انتخابات در استان هرمزگان رصد می شود.

وی گفت: از این پس سخنرانان سیاسی به استان می آیند و سخنرانی خواهند داشت و اگر خلاف نظر کسی حرفی زده می شود، نباید خارج از چارچوب قانون کار شود و بنده به عنوان مسئول تامین امنیت انتخابات و مردم، وظیفه دارم از حقوق همه دفاع و صیانت کنم.

استاندار هرمزگان با اشاره به درپیش بودن هفته بسیج، بیان داشت: باید قدردان زحمات بسیجیان و رزمندگانی باشیم که در طول هشت سال دفاع مقدس حماسه های فراموش ناشدنی از خود به یادگار گذاشتند.

جادری همچنین به هفته کتاب و کتابخوانی اشاره کرد و افزود: میزان مطالعه در کشور ما بسیار کم است و باید نهضت کتابخوانی ترویج شود و در هر منطقه کتابخانه وجود داشته باشد.