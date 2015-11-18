احزاب حضورفعالی درعرصه سیاسی دارند/نگاه فراجناحی دولت در انتخابات

به گزارش خبرنگار مهر، محمدامین رضازاده بعد از ظهر چهارشنبه در دهمین نشست شورای اداری استان هرمزگان انتخابات را نماد و تجلی مشارکت مردم و همچنین تحقق شعار همدلی و همزبانی دانست و بیان داشت: انتخابات مجلس و خبرگان رهبری عرصه ای برای نشان دادن مشارکت همه آحاد و اقوام کشور و همه علاقمندان به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است.

وی ادامه داد: رویکرد دولت تدبیر و امید مانند همه حوزه ها، برگزاری قانونی انتخابات با نگاه فراجناحی و پاکدستی و نگاه یکسان به همه گروه ها و اقشار است تا در چارچوب قانون از امکانات عمومی برای همه استفاده شود.

مدیرکل سیاسی وزارت کشور با اشاره به اصول و رویکردهای دولت تدبیر و امید در حوزه سیاست داخلی، افزود: یکی از این سیاست ها همزیستی مسالمت آمیز اقوام و مذاهب است که استان هرمزگان الگوی همزیستی مسالمت آمیز اقوام و مذاهب مختلف محسوب می شود.

رضازاده با بیان اینکه احزاب به صورت فعال در عرصه سیاسی کشور حضور یافته اند، اظهار داشت: خوشبختانه خانه احزاب پس از ۱۰ سال تعطیلی، بازگشایی شد و از جناح های مختلف سیاسی در این تشکل صنفی حضور یافته اند.

وی گفت: احزاب سیاسی کشور به دولت در رسیدن به توافقات هسته ای و برجام نیز کمک کردند که نشان می دهد، احزاب سیاسی مسائل استراتژی ملی را خوب درک کرده و در این جهت کمک می کنند.

مدیرکل سیاسی وزارت کشور در ادامه با اشاره به کارکردهای مختلف انتخابات، تصریح کرد: از جمله این کارکردها مطرح شدن نیازها و خواسته های مردم است و همچنین انتخابات ابزار مشارکت مردم در سرنوشت خود است و موجب جا به جایی قدرت و انتقال آن به شکل مسالمت آمیز خواهد شد.

رضازاده بیان داشت: برگزاری انتخابات موجب خودترمیمی سیستم سیاسی و تحکیم مناسبات دولت و مردم خواهد شد و ارتقا مقبولیت نظام سیاسی و تقویت دموکراسی و فراهم کردن شرایط جامعه پذیری سیاسی نیز از دیگر کارکردهای انتخابات است.