نتانیاهو در اجلاس تغییرات اقلیمی با پوتین دیدار می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، سرویس مطبوعاتی نخست وزیر رژیم صهیونیستی از دیدار وی با رئیس جمهوری روسیه در اجلاس تغییرات آب و هوایی در فرانسه خبر داد.

بر این اساس، دیدار «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر رژیم اشغالگر قدس با «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه در اجلاس تغییرات آب و هوایی به انجام خواهد رسید. بیست و یکمین اجلاس تغییرات اقلیمی قرار است از ۳۰ نوامبر تا ۱۱ دسامبر به میزبانی فرانسه برگزار شود.

در ادامه این بیانیه آمده است: نتانیاهو و پوتین توافق کردند تا در این دیدار درباره آخرین تحولات سوریه با یکدیگر به گفتگو و تبادل نظر بپردازند. امروز همچنین نخست وزیر رژیم صهیونیستی همکاری نظامی میان این رژیم و روسیه در سوریه را مورد تأیید قرار داد.

وی در این باره گفت: باید مطمئن شویم که خلبان هایمان به طرف یکدیگر شلیک نمی کنند. از این رو به ایجاد یک مکانیسم تنش زدایی در این راستا مبادرت نمودیم.

در جریان سفر ماه سپتامبر نتانیاهو به به مسکو، رژیم صهیونیستی و روسیه برای برقراری رویه ای در راستای هماهنگی اقدامات نظامی در سوریه به توافق رسیدند.