یک مدال طلا و دو برنز رکابزنان ایرانی در روز نخست کاپ آسیایی هند

به گزارش خبرگزاری مهر، در اولین روز رقابت های دوچرخه سواری کاپ آسیایی هندوستان، رکابزنان ایرانی موفق شدند در رشته های تیم اسپرینت مردان، تیم اسپرینت و ۵۰۰ متر زنان ، یک مدال طلا و دو مدال برنز به دست آورند.



در رشته تیم اسپرینت مردان که محمد دانشور،علی علی عسگری و فرشید فارسی نژادیان در فینال موفق شدند تیم کره جنوبی را پشت سر گذاشته و بر سکوی اول قرار بگیرند . همچنین در شته تیم اسپرینت زنان پرستو باستی و فاطمه هداوند دو نماینده برنزی کشورمان بودند. دیگر بانوی کشورمان فروزان عبدالهی نیز در رشته ۵۰۰ متر در رقابتی تنگاتنگ موفق به کسب مدال برنز شد .



رقابت کاپ آسیایی هند تا روز جمعه ۲۹ آبان ماه ادامه خواهد داشت و به نوعی می تواند آماده سازی خوبی برای حضور هر چه آماده تر رکابزنان ایرانی در مسابقات قهرمانی آسیای ۲۰۱۶ ژاپن باشد.