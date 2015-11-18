حمله موشکی به تجمع نظامیان سعودی در «عسیر»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سبأ، حملات انتقام جویانه ارتش و نیروهای مردمی یمن به مواضع سعودیها همچنان ادامه دارد.

بر اساس این گزارش، در ادامه این حملات ارتش و نیروهای مردمی یمن با شلیک چند موشک یک تجمع نظامیان سعودی در شهر مرزی «عسیر» را هدف قرار دادند.

به دنبال این حمله شماری از نظامیان سعودی به شدت مجروح و به مراکز درمانی منتقل شدند.

از سوی دیگر، چند مرکز نظامی وابسته به سعودیها در شهر «نجران» هدف حملات راکتی ارتش و نیروهای مردمی یمن قرار گرفتند.

در همین حال، یک مرکز امنیتی سعودیها به نام «الخضراء» در شهر نجران طی چند نوبت هدف حملات موشکی یمنی ها قرار گرفت.