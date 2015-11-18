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۲۷ آبان ۱۳۹۴، ۲۱:۱۶

توسط یمنی‌ها صورت گرفت؛

حمله موشکی به تجمع نظامیان سعودی در «عسیر»

حمله موشکی به تجمع نظامیان سعودی در «عسیر»

ارتش و نیروهای مردمی یمن با شلیک چند موشک یک تجمع نظامیان سعودی در شهر مرزی «عسیر» را هدف قرار دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سبأ، حملات انتقام جویانه ارتش و نیروهای مردمی یمن به مواضع سعودیها همچنان ادامه دارد.

بر اساس این گزارش، در ادامه این حملات ارتش و نیروهای مردمی یمن با شلیک چند موشک یک تجمع نظامیان سعودی در شهر مرزی «عسیر» را هدف قرار دادند.

به دنبال این حمله شماری از نظامیان سعودی به شدت مجروح و به مراکز درمانی منتقل شدند.

از سوی دیگر، چند مرکز نظامی وابسته به سعودیها در شهر «نجران» هدف حملات راکتی ارتش و نیروهای مردمی یمن قرار گرفتند.

در همین حال، یک مرکز امنیتی سعودیها به نام «الخضراء» در شهر نجران طی چند نوبت هدف حملات موشکی یمنی ها قرار گرفت.

کد مطلب 2971987

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