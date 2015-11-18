انفجارهای امروز نیجریه ده ها کشته و مجروح بر جای گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شین هوا، در جریان انفجار یک بمب که در پارکینگی در منطقه «یولا» واقع در شمال شرقی نیجریه به وقوع پیوست، ۳۲ نفر کشته و ۸۰ نفر مجروح شدند.

منابع امنیتی در این باره اعلام کردند: در این انفجار که حولی ۸ صبح به وقت محلی در یولا زخ داد، تعداد زیادی کشته و مجروح شدند.

این منابع اعلام کردند که در زمان انفجار تعداد زیادی از دست فروش ها در حوالی آن تجمع کرده بودند و به این دلیل آمار تلفات ممکن است افزایش نیز پیدا کند.

خبرگزاری فرانسه نیز در خبر دیگری اعلام کرد که دو عامل انتحاری زن امروز بمب های دست ساز خود را در یک بازار تلفن در ایالت «کانو» در شمال غربی نیجریه منفجر کردند که به کشته شدن دست‌کم ۵۰ نفر و زخمی شدن ده ها تن منتهی شد.

تا کنون هیچ فرد یا گروهی مسؤلیت این حملات را به عهده نگرفته است، اما شاهدان عینی از شباهت عملیات های تروریستی مذکور با حملات تروریستی بوکوحرام در این کشور خبر داده اند.

لازم به ذکر است از ۲۹ ماه می و با روی کار آمدن «محمد بوهاری» رئیس جمهور نیجریه و وعده مبارزه تمام عیار با این گروه تروریستی، بوکوحرام نیز اعلام کرده است که عملیات های خود را تشدید خواهد نمود.

بوکو حرام از ۶ سال قبل فعالیت مسلحانه خود را علیه دولت نیجریه آغاز کرد. در این مدت ۱۵ هزار نفر کشته و یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر بر اثر خشونت های این گروه تروریستی آواره شده اند.