حمله اسراييل به خاك سوريه نشانه ناتواني اين رژيم در مقابله با انتفاضه است

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه كويتي الراي العام، علامه فضل الله گفت : حمله هوائي به منطقه عين الصاحب در نزديكي دمشق نشانه عجز و ناتواني آشكار رژيم صهيونيستي در جلوگيري از حركت رو به جلوي انتفاضه و ناكامي درتامين امنيت براي اسراييلي هاست.

به گفته فضل الله اين حمله همچنين براي جلوگيري ازكاهش روزافزون محبوبيت آريل شارون نخست وزير رژيم صهيونيستي صورت گرفت .

علامه فضل الله افزود: اين حمله زماني اتفاق افتاد كه واشنگتن تمام منطقه را به بهانه جنگ برضد تروريسم تهديد كرده است .

وي آمريكا و اسراييل را خطر عمده بر ضد جهانيان عنوان كرد.

علامه فضل الله خواستار تحريم سياسي و اقتصادي آمريكا ازسوي مسلمانان شد.

وي گفت: پيش از آنكه باقي مانده سرزمين و ثروت و كرامت اعراب خدشه دار شود بايد ازدايره ضعف وناتواني درمقابل دشمن به دايره قدرت وابتكار عمل وارد شد.



