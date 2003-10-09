حمله اسراييل به خاك سوريه نشانه ناتواني اين رژيم در مقابله با انتفاضه است

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه كويتي الراي العام، علامه فضل الله گفت : حمله هوائي به منطقه عين الصاحب در نزديكي دمشق نشانه عجز و ناتواني آشكار رژيم صهيونيستي در جلوگيري از حركت رو به جلوي انتفاضه و ناكامي درتامين امنيت براي اسراييلي هاست.
به گفته فضل الله اين حمله همچنين براي جلوگيري ازكاهش روزافزون محبوبيت آريل شارون نخست وزير رژيم صهيونيستي صورت گرفت .
علامه فضل الله افزود: اين حمله زماني اتفاق افتاد كه واشنگتن تمام منطقه را به بهانه جنگ برضد تروريسم تهديد كرده است .
وي آمريكا و اسراييل را خطر عمده بر ضد جهانيان عنوان كرد.
علامه فضل الله خواستار تحريم سياسي و اقتصادي آمريكا ازسوي مسلمانان شد.
وي گفت: پيش از آنكه باقي مانده سرزمين و ثروت و كرامت اعراب خدشه دار شود بايد ازدايره ضعف وناتواني درمقابل دشمن به دايره قدرت وابتكار عمل وارد شد.
علامه سيد محمد حسين فضل الله روحاني برجسته شيعه در لبنان تصريح كرد :تجاوز هوايي رژيم صهيونيستي به خاك سوريه عجز و ناتواني اين رژيم را در مقابل انتفاضه ملت فلسطين نشان داد.
