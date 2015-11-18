۸۰ برنامه شاخص هفته بسیج در شهرستان میامی اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ عباسعلی کاظمی عصر چهارشنبه در نشست خبري كه با حضور اصحاب رسانه و مطبوعات به مناسبت هفته بسيج در محل فرماندهي سپاه شهرستان میامی برگزار شد، ضمن گراميداشت ياد و خاطره شهداي هشت سال دفاع مقدس اظهار داشت: هفته بسيج امسال از ۲۹ آبان ماه آغاز و تا پنجم آذرماه با شعار «بسيج دست قدرت خدا» ادامه دارد.

وی بابیان اینکه در هفته بسيج بالغ بر ۸۰ برنامه شاخص در سطح شهرستان میامی و بخش بیارجمند انجام می‌شود، تصریح کرد: این برنامه‌ها به‌صورت حوزه‌ای، ‌پايگاهي و محلي توسط رده‌های بسيج اجرا خواهد شد.

فرمانده سپاه ناحیه میامی تصریح کرد: امربه‌معروف، سبك زندگي اسلامي، ‌روشنگري و بصيرت افزايي، ‌اقتصاد مقاومتي در سطح بسيج در همه اقشار بسيج از موضوعات و محوریت‌های مهمي است كه در هفته بسيج به آن پرداخته خواهد شد.

کاظمی افزود: در آستانه هفته بسیج یک گردان امام رضا (ع) و دو گروهان از گردان‌های بیت‌المقدس به نمایندگی از بسیجیان شهرستان میامی در رزمایش شهدای خلیج‌فارس شرکت خواهند کرد.

وی بابیان اینکه «بسیج، ولایت و انتظار» شعار اولین روز هفته بسیج است، گفت: برگزاری همایش‌های پیاده‌روی خانوادگی در شهر بیارجمند، ‌میقات صالحین و حضور گسترده در نماز جمعه میامی و بیارجمند انجام خواهد شد.

فرمانده سپاه ناحیه میامی افزود: برگزاری ۱۱ نشست بصیرتی، برپایی نمایشگاه با موضوع استکبارستیزی، دیدار با خانواده معظم شهدا و برگزاری مسابقات ورزشی از برنامه‌های روز دوم هفته بسیج در شهرستان میامی هست.

کاظمی با اشاره به اینکه برنامه‌های روز سوم هفته بسیج با شعار خودکفایی و اقتصاد مقاومتی انجام خواهد شد، تصریح کرد: افتتاح پروژه‌های مربوط به اعطاء تسهیلات اقتصاد مقاومتی، افتتاح سوله صالحین روستای طلوبین، برگزاری کارگاه آموزشی و توجیهی اقتصاد مقاومتی، فراوانی و اجرای راهپیمایی شبانه بسیجیان، شب‌شعر و تجلیل از بسیجیان نمونه از مهم‌ترین برنامه‌های این روز است.

وی همچنین به افتتاح کانون بسیج جوانان شهرستان میامی در هفته بسیج اشاره کرد و افزود: عطرافشانی گلزار شهدا، دیدار با ائمه جمعه، رژه موتوری، نشست سرگروه‌های شجره طیبه صالحین، برپایی نمایشگاه دستاوردها و توانمندی‌های بسیج، نمایشگاه سبک زندگی شهدا، برگزاری نشست‌های روشنگری، هیئت منتظران موعود و عاشقان ولایت، برگزاری یادواره شهدای روستای نردین و همایش سراسر بسیجیان در روز پنجم آذرماه در سطح حوزه‌های مقاومت از دیگر برنامه‌های مهم در هفته بسیج میامی و بخش بیارجمند است.

فرمانده سپاه ناحیه میامی همچنین با تاکید بر اینکه شجره طیبه بسیج، انقلاب ما را بیمه کرده است و بسیج در واقع جمع فداکاری از مردم و برای مردم است، افزود: با توجه به توطئه‌های دشمنان علیه ایران اسلامی و بحث نفوذ فرهنگی و سیاسی، مردم ما باید آگاهی و بصیرت خود را بالا ببرند و توطئه‌های دشمنان را رصد و آنها را خنثی کنند.

کاظمی در پایان با اشاره به توطئه‌های دشمنان و تروریست‌ها در مناطق مختلف جهان تصریح کرد: آنچه ملت‌های مسلمان و جهانیان باید به آن توجه داشته باشند اینکه بسیج مردمی کشورهای عراق و سوریه را در برابر دشمنان نجات داده است.