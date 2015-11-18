فلسفه تعلیم و تربیت نظام جدید وارداتی از اروپا است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مجتبی ملکی روز چهارشنبه در نهمین نشست آموزشی، ترویجی مدیران حوزه های علمیه و دبیران کمیته های انسانی و ستاد همکاری ها در مشهد بیان کرد: برای بررسی این موضوع باید به عقب برگردیم.

وی با بیان اینکه غرب انسان را محور همه چیز می داند خاطر نشان کرد: اسلام هم این نگاه را دارد با این تفاوت که حق و تکلیف را در کنار هم می بینید.

مشاور وزیر آموزش و پرورش با اظهار اینکه نظام آموزش و پرورش جدید در چنین فضایی به وجود آمده و مشکلات متعددی را برای ما رقم زده است، افزود: به دلیل اینکه نظام جدید برخاسته از فرهنگ و اندیشه جامعه اسلام نبوده طبیعتاً با بقیه تحولات فرهنگی جامعه هم سازگاری ندارد و اگر مقوله فرهنگ با بقیه عرصه ها همخوانی نداشته باشد دچار معضل جدی خواهیم شد.

وی ادامه داد: به دلیل آنکه بدون توجه به ظرفیت های جامعه این نظام را وارد کردیم اکنون مشاهده می کنیم که این طرح نتوانسته جوابگوی نیاز های ما باشد و از مهمترین معضلات کنونی ما این است که انبوهی از فارغ التحصیل ها را بدون کسب تجربه وارد بازار کار کرده ایم.

ملکی با اشاره به فرمایش مقام معظم رهبری در خصوص نیاز آموزش و پرورش به تحول بنیادین در توضیح این موضوع بیان کرد: تحول بنیادین یعنی نیاز وضعیت موجود را کاملاً بررسی کنیم.

حوزه های علمیه با ۱۰ سال گذشته قابل قیاس نیست

حجت الاسلام ملکی افزود: امروز حوزه های علمیه با ۱۰ سال گذشته قابل مقایسه نیستند و در عرصه های نوین، حوزه در ردیف پیشتازان این عرصه فعالیت می کند.

وی در خصوص طرح امین که در حال حاضر در حوزه های علمیه در حال اجرا است گفت: این کار بخشنامه ای نیست، ولی هزاران دانش آموز از هدایت های طلاب راه را از چاه باز شناخته اند، بنابراین ما باید از همان راهی که دشمن وارد می شود با آن مقابله کنیم.

مشاور وزیر آموزش و پرورش هشدار داد: دشمن آموزش و پرورش را هدف گرفته است، بنابراین لازم است مدیران حوزه علمیه بحث همکاری درخصوص بر طرف کردن نیازهای آموزش و پرورش را جدی بگیرند.

وی افزود: در حال حاضر ۳۰۰ نفر روحانی شاغل در آموزش و پرورش داریم و باید با شناسایی همه ظرفیت های موجود از توانمندی های آنها بهره ببریم.

دبیر ستاد همکاری های آموزش و پرورش و حوزه های علمیه در پایان یاد آور شد: امروز به یک نقطه غیر قابل بازگشت رسیدیم و باور پیدا کردیم مقوله فرهنگ بر سایر عرصه ها اولویت دارد.

دبیر ستاد همکاری های آموزش و پرورش و حوزه های علمیه همچنین بیان کرد: حوزه علمیه باید در عرصه های برون حوزوی به ویژه آموزش و پرورش تحرک فعال داشته باشد.

مشاور وزیر آموزش و پرورش و دبیر ستاد همکاری های آموزش و پرورش و حوزه های علمیه گفت: تعامل و همکاری بین آموزش و پرورش و حوزه علمیه از ثمرات جمهوری اسلامی است .

وی اظهار کرد: مقوله همکاری حوزه های علمیه و آموزش و پرورش اگر چه مقوله مبارک و مطلوبی است ولی عملیاتی شدن آن بر می گردد به پیروزی انقلاب اسلامی و در واقع این تعامل و همکاری را از ثمرات جمهوری اسلامی ایران به شمار می آوریم.

وی خاطر نشان کرد: امروز با توجه به نقش پررنگ وسایل ارتباط جمعی و فضای مجازی که جای خانواده و نظام آموزشی را در جامعه گرفته است آموزش و پرورش تاثیر کمتری می تواند در این زمینه از خود به جا بگذارد و لذا باید در این راستا برنامه جدی تری داشت.