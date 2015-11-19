تمديد مجدد فرصت انتخاب رشته در مرحله تكميل ظرفيت‌ دستياری

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمدحسين پوركاظمی با اعلام این خبر افزود: مهلت انتخاب و ویرایش مرحله تکمیل ظرفیت رشته های دستیار تخصصی تا ساعت ۲۴ چهارشنبه ۲۷ آبان پایان یافت اما این مهلت به مدت ۲ روز تمدید شد.
وی با بیان اینکه بالغ بر ۳۰۵ ظرفيت خالی در اغلب رشتهها از سوی دانشگاههای علوم پزشکی اعلام شده است، افزود: داوطلبان پذيرفته نشده در چهل و دومين دوره آزمون پذيرش دستيار تخصصی كه نمره بيشتر از ۱۵۰ را كسب كردهاند و در مرحله اول مجاز به انتخاب رشته محل شدهاند، می توانند در مرحله تكميل ظرفيت شركت کرده انتخاب رشته محل مجدد داشته باشند.
پوركاظمی با تاكيد بر اين كه تكميل ظرفيت شامل داوطلبان با سهميه مناطق محروم و ساير داوطلبان است، گفت: پذيرفتهشدگانی كه با استفاده از سهميه مناطق محروم پذيرفته شوند ملزم به سپردن تعهد محضری به نفع دانشگاه محل آموزش به ميزان سه برابر مدت آموزش هستند.
وی افزود: قوانين پذيرش ساير داوطلبين نيز مطابق قوانين اعلام شده در دفترچه راهنمای چهل و دومين دوره پذيرش دستيار تخصصی است.
رئيس مركز سنجش علوم پزشکی تاكيد كرد: انتقال و تغيير رشته دستياران پذيرفته شده در مرحله تكميل ظرفيت ممنوع است.
پوركاظمی با اشاره به اينكه ظرفيتها در اين مرحله اكثراً براي سهميههای بومی مناطق محروم است، گفت: همه داوطلبان آزاد نيز ميتوانند ظرفيتهای سهميه بومی را انتخاب كنند ولی اولويت پذيرش با سهميه بومی مناطق محروم است كه در صورت خالی ماندن ظرفيت مناطق محروم به ساير داوطلبان تعلق می گیرد.
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