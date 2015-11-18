دمشق برقراری آتش بس ۱۵ روزه را تکذیب کرد

به گزارش خبرگزاری مهر ، «علی حیدر» وزیر آشتی ملی سوریه اخبار منتشر شده از سوی برخی رسانه ها درباره برقراری آَت بس ۱۵ روزه در غوطه دمشق را تکذیب کرد.

این در حالی است که برخی رسانه های غربی و عربی به نقل از دیده بان حقوق بشر از برقراری آتش بس ۱۵ روزه در غوطه شرقی دمشق خبر داده بودند.

بر این اساس، این آتش بس از ساعات اولیه صبح پنجشنبه آغاز می شود و تا دو هفته دیگر نیز ادامه خواهد داشت. غوطه شرقی دمشق یکی از مناطق درگیری ارتش سوریه و تروریست های وابسته به مخالفان این کشور است.

طی روزهای اخیر ارتش سوریه دستاوردهای قابل توجهی را در این منطقه به دست آورده است. غوطه شرقی دمشق، مجموعه‌ای از اراضی واقع در منطقه ریف دمشق در قسمت شرقی این شهر است.

این منطقه کمربند کشاورزی سبزی است که مناطق جنوبی و شرقی شهر دمشق را محصور ساخته است.