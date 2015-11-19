برای بمباران سوریه به اجازه سازمان ملل نیاز نداریم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسکای نیوز، فیلیپ هاموند وزیر خارجه انگلیس در پی سخنان دیوید کامرون در آغاز حمله جنگنده های انگلیس علیه داعش حرفهای او را تکرار کرد و گفت: نیازی به اجازه سازمان ملل برای بمباران سوریه نداریم.

دیوید کامرون نخست وزیر انگلیس در پارلمان این کشور گفت ما برای حمله به داعش نیازی به اجازه شورای امنیت نداریم و در موقع لزوم حمله ای ناگهانی علیه مواضع تروریست ها در سوریه انجام می دهیم.

هاموند گفت در شرایط موجود هرگونه حمله انگلیس علیه داعش از نظر قوانین بین المللی مجاز است و به نظر نمی رسد تجاوز علیه حقوق کشور دیگر باشد.

هاموند که در حال حاضر در کشور آلبانی به سر می برد، افزود: در عراق و سوریه وضعیت به گونه ای است که عملیات نظامی علیه داعش یک ضرورت قانونی محسوب می شود و نیازی توجه به وتوی روسیه و اجازه سازمان ملل نمی بینیم.

این در حالی از سوی مقامات انگلیس بیان شده است که جرمی کوربین رئیس حزب کارگر با گسترش عملیات نظامی انگلیس از عراق به سوریه مخالفت کرده است. وی اصرار دارد برای این کار به اجازه مجامع بین الملل نیاز است.

در پی حملات تروریستی هفته گذشته در پاریس که گروه تروریستی داعش مسئولیت آنها را بر عهده گرفت، پاریس تأکید کرد بمباران تروریست‌ها در سوریه را تشدید می‌ کند.