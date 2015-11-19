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۲۸ آبان ۱۳۹۴، ۵:۴۳

سرجیو ماتارلا:

حملات تروریستی در اروپا تلاشی برای آغاز جنگ جهانی سوم است

حملات تروریستی در اروپا تلاشی برای آغاز جنگ جهانی سوم است

رئیس جمهوری ایتالیا با تاکید بر لزوم مقابله با تروریسم اعلام کرد حملات تروریستی در اروپا در راستای تلاش برای ایجاد جنگ جهانی سوم صورت می گیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، «سرجیو ماتارلا» رئیس جمهوری ایتالیا ضمن محکوم کردن حملات اخیر تروریستی در پاریس گفت: تروریسم در حال حمله و اعلام جنگ علیه اروپا است.

وی گفت: حملات تروریستی علیه اروپا، تلاشی است برای برافروختن شعله جنگ جهانی سوم. ماتارلا در ادامه از اروپائی ها خواست برای مقابله با تروریسم متحد شده و بر اصول و مبانی انسانی تکیه کنند.

رئیس جمهوری ایتالیا گفت: به کینه و عداوت اجازه نخواهیم داد که وارد تمدن و زندگی ما شود. «متئو رنتزی» نخست وزیر ایتالیا نیز در باره حملات اخیر پاریس گفت: این حملات به نوعی تجاوز نظامی به هویت اروپا محسوب می شود. ما مصمم هستیم تا در مبارزه با تروریسم مشارکت کنیم.

نخست وزیر ایتالیا ادامه داد: ما مصمم به مبارزه علیه وحشت و خشونت هستیم. اما این را هم می دانیم که ممکن است اقدامات نسنجیده، لیبی دیگری را به وجود بیاورد.

گفتنی است جمعه گذشته، شش حمله هماهنگ تروریستی در پاریس، تلخ‌ترین و مرگبارترین فاجعه تروریستی فرانسه پس از جنگ جهانی دوم را رقم زد. در این مجموعه حملات تروریستی، بیش از ۱۳۰ نفر کشته و نزدیک به ۲۶۰ نفر زخمی شدند.

کد مطلب 2972053

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