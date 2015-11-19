تلاش تیم والیبال متین ورامین برای تغییر نتیجه یک دیدار

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار دو تیم متین صالحین ورامین و ثامن‌الحجج خراسان در هفته هفتم لیگ برتر والیبال باشگاه‌های کشور دارای حواشی فراوانی بود که حتی ممکن است این حواشی باعث تغییر درنتیجه بازی شود.

ماجرا ازآنجا آغاز شد که تیم ثامن‌الحجج خراسان که از سه بازیکن خارجی در ترکیب خود استفاده می‌کرد، به‌طور همزمان هر سه بازیکن را به میدان فرستاد، درحالی‌که بر اساس قانون سازمان لیگ در هر ست فقط می‌توان از دو بازیکن خارجی در ترکیب هر تیم استفاده کرد.

استفاده همزمان ثامن‌الحجج خراسان از سه بازیکن خارجی

در جریان دیدار دو تیم متین ورامین و ثامن‌الحجج خراسان، ناظر و داور مسابقه در اواسط بازی به این مسئله پی بردند و بدین ترتیب ست اول این مسابقه را به سود تیم متین ورامین اعلام کردند.

حال مدیرعامل باشگاه متین ورامین، رییس هیئت والیبال و بازیکن مطرح و صاحب‌نام این تیم اعتقاددارند که بر اساس مصوبه سازمان لیگ، باید این دیدار به دلیل تخلف تیم ثامن‌الحجج با نتیجه سه بر صفر به سود متین اعلام شود.

وقتی به قوانین مسابقات سازمان لیگ مراجعه می‌شود، دربند 29 آن آمده است که هر باشگاه می‌تواند سه بازیکن خارجی طبق مقررات نقل‌وانتقال فدراسیون بین‌المللی والیبال به استخدام درآورد و در هر دیدار لیگ می‌‌‌تواند هر سه بازیکن خارجی خود را جز لیست ارائه کند ولی در هرست فقط دو بازیکن خارجی باید در زمین‌بازی حضورداشته باشند.

باید حق متین ورامین داده شود

مجید بذرافشان مدیرعامل تیم متین صالحین ورامین و رییس اداره ورزش و جوانان این شهرستان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در دیدار هفته هفتم لیگ برتر والیبال باشگاه‌های کشور، میان دو تیم ثامن‌الحجج خراسان و متین صالحین ورامین، تخلف مشهودی رخ داد.

وی افزود: در این دیدار نماینده مشهد به‌طور همزمان از سه بازیکن خارجی در ترکیب خود استفاده کرد درحالی‌که بر اساس قانون سازمان لیگ، تنها هر تیم در هر ست می‌تواند فقط از دو بازیکن خارجی بهره ببرد.

بذرافشان ادامه داد: استفاده از سه بازیکن خارجی به‌صورت همزمان نقض قانون است و باید سازمان لیگ نتیجه این دیدار را به سود تیم متین اعلام کند.

باید نتیجه سه بر صفر به سود متین ورامین شود

وی اضافه کرد: وقتی تیمی تخلف کرده است باید بر اساس قانون، تیم مقابل برنده اعلام شود و ادامه بازی باوجود مشهود بودن تخلف معنا ندارد.

مدیرعامل تیم متین صالحین ورامین عنوان کرد: ورامین دارای هواداران و علاقه‌مندان زیادی به والیبال است و قطعاً این موضوع برای همه هواداران از اهمیت بالایی برخوردار است.

بذرافشان گفت: به‌عنوان نماینده تیم متین ورامین و هواداران خونگرم این تیم، موضوع تخلف صورت گرفته این دیدار را با جدیت پیگیری خواهیم کرد و امیدواریم سازمان لیگ بر اساس قانون، نتیجه مسابقه را اعلام کند.

وی عنوان کرد: مراتب اعتراض رسمی خود را به‌صورت مکتوب و حضوری به سازمان لیگ ارائه خواهیم کرد و تلاش‌های بیشتری را برای احقاق حق والیبال دوستان ورامینی به کارخواهیم بست.

احسن الله شیرکوند رییس هیئت والیبال و بازیکن مطرح متین صالحین ورامین نیز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تیم متین ورامین در هفته هفتم لیگ برتر والیبال در سالن شهید گلعباسی این شهرستان به مصاف تیم ثامن الحجج خراسان رفت.

بازیکن سابق تیم ملی والیبال جمهوری اسلامی ایران یادآور شد: متأسفانه تخلفی از سوی تیم ثامن الحجج خراسان رخ داد که باید نتیجه این دیدار به سود تیم متین ورامین اعلام می شد.

وی ادامه داد: وقتی تخلفی مغایر با قوانین سازمان لیگ از سوی تیمی رخ می دهد، آن دیدار به سود تیم مقابل اعلام می شود و در هیچ کجای دنیا با وجود مشاهده تخلف، بازی را ادامه نمی دهند.

شیرکوند اضافه کرد: باید سازمان لیگ با قاطعیت در این موضوع ورود پیدا کرده و تصمیم قانونی خود را اتخاذ کند و در این راستا پیگیری های لازم ادامه پیدا خواهد کرد.