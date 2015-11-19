استعداد ها در کشور بارور نشده است

به گزارش خبرنگار مهر،محمد حسین سجادی نیری شامگاه چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به ظرفیت مهم نیروی جوان و فارغ التحصیل افزود: در کشور باید به نیروی جوان و فارغ التحصیل توجه ویژه ای داشت چرا که این قشر از جامعه تبدیل به درآمد می شوند.

وی توجه به نیروی جوان و فارغ التحصیل را یکی از منابع عظیم علمی و اندیشه و تفکر ویاری دهنده اقتصاد کشورعنوان کردو گفت: توجه ویژه به نیروی انسانی تحصیلکرده یک امر ضروری است و در این راستا در کشور درآمد زایی صورت می گیردو از خام فروشی منابع زیر زمینی جلوگیری می شود.

دبیرستاد توسعه فناوری ها وهویت ساز معاونت علمی ریاست جمهوری با تاکید بر اینکه باید گفتمان علم و فناوری در کشور حاکم باشد افزود: باتوجه به مشکلات متعددی اعم از وابستگی جدی به منابع نفتی و زیرزمینی که کشور به آن دچار است باید قدم ها در مسیری برداشته شود که منابع توسعه تبدیل به فراورده شود.

وی با بیان اینکه فرار مغزها در کشور وجود دارد افزود: فرارمغزها در کشور وجود دارد واین نشان دهنده آن است که نتوانستیم فضایی را فراهم کنیم تادر آن فضا استعداد ها را بارور وتبدیل به خروجی کنند و همچنین فاصله بین تولید و علم و تبدیل فناوری به ثروت است که باید این فاصله با راه کار های مناسب پوشش داده شود.

دبیرستاد توسعه فناوری ها وهویت ساز معاونت علمی ریاست جمهوری گفت:در کشور باید به نیروی جوان وفارغ التحصیل توجه ویژه ای شود.

سجادی نیری به جایگاه علمی ایران در جهان اشاره کرد و گفت: ایران درسال های گذشته در تولید علم در دنیا رتبه چهارده ودر صنعت نانو رتبه هفت دنیا را به خود اختصاص داده بود و در حال حاضر یک فاصله ای بین علم و فنآوری در کشور وجود دارد که در تولید علم و فناوری جایگاه خوبی را نداریم که باید این فاصله ها توسط دانشگاه ها باید پر شود.

وی تاکید کرد:ستاد معاونت علم و فناوری ریاست جمهوری ستاد توسعه فناوری هایی است که باعث ایجاد رفتار هایی با جنبه های فرهنگی در شهروندان شودومحصولات تولیدشده فرهنگی را به همراه داشته باشد و همچنین در حوزه کارآفرینی تبدیل به مدلی برای ایجاد کسب و کار شود.

سجادی نیری در خصوص بستر سازی لازم در حوزه های مختلف اظهار کرد:باید در حوزه قانون گذاری و گمرک و مالیاتی بستری فراهم شود تا بتوانیم فرایند ایده تا تولید محصول را داشته باشیم و همچنین تجاری سازی نیز انجام دهیم تا محصول به فروش برسد و زیر ساخت هایی را دراین راستا تشکیل دهیم و دانشجویان نیز حول گرد همایی های خود و با ایجاد پاتوق ها ایده های خود رامطرح کنند وایده ها را تبدیل به محصول کنند.