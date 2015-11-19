به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین احمد فرخفال چهارشنبه شب در دوازدهمین همایش اساتید تفسیر قرآن کریم که در دارالقرآن الکریم علامه طباطبایی برگزار شد، با اشاره به ارتحال آیتالله مویدی قمی از اعضای مجمع تفسیر قرآن کریم حوزه علمیه در فاجعه منا اظهار داشت: تلاشهای فراوان آیتالله مویدی قمی در پویایی کرسی تفسیر در حوزه علمیه قم ثبت و ضبط است.
وی از تلاشهای عالمان بزرگ به ویژه علامه طباطبایی در توسعه تفسیر در حوزه علمیه قدردانی کرد و افزود: روزی تعداد کرسیهای تفسیر از انگشتان دو دست کمتر بوده، ولی با تلاشهایی که شده، سال گذشته ۴۵۰ کرسی تفسیر در حوزه برگزار شده و این تعداد در سال تحصیلی جاری بیشتر است.
حجتالاسلام فرخ فال تاکید کرد: منشی که علامه طباطبایی با آغاز یک حرکت تفسیری شروع کردند، از نظر عدهای دون شأن این فقیه بود، اما علامه این حرکت را با اخلاص تمام آغاز کردند و با شجاعت زیاد، در مقابل برخیها که میخواستند پردهای روی آیات قرآن بکشند، نورانیت آیات قرآن را نمایان کردند.
وی با بیان اینکه علامه طباطبایی با صبوری و متانت و علمیت تمام در برابر آنهایی که تصور درستی از مبانی آیات قرآن نداشتند، پاسخ میدادند، اظهار داشت: این شخصیت بزرگ علمی آنچنان با صبوری و متانت پاسخ درست را تفهیم میکرد که کسی باور نمیکرد که از این مفاهیم بلند غافل بوده است.
مدیر حوزه علمیه استان قم افزود: مرحوم علامه طباطبایی چشمههای زلالی را در بیان آیات قرآن بر حوزههای علمیه گشوده است که اگر شخصیتهایی مثل آیتالله العظمی جوادی آملی بعد از ایشان نبودند که این چشمهها را برای اساتید و بزرگان ما باز کنند، اینها همیشه مخفی میماند.
وی گفت: علامه طباطبایی در بیان آیات محکمات و متشابهات غوغایی کرده و چشمههای علم و معرفت و ادب را در مقابل مفسران و فضلای حوزه باز کردند.
مدیر حوزه علمیه استان قم با بیان اینکه نمیشود اولوالامر را به غیرمعصوم تعبیر کرد، تاکید کرد: آنهایی که خیال کردند میتوانند قرآن را درک کنند و گفتند «حسبنا» اشتباه کردند و اولوالامر نمیتوانند باشند. علامه طباطبایی با استدلال درست و منطقی فرمودند اولوالامر همان معصومان هستند.
حجتالاسلام فرخ فال افزود: مرحوم علامه طباطبایی با این استدلال که کسی نمیتواند قرآن را مس حقیقی کند الا اینکه پاک شود، تاکید داشتند که متشابهات را باید با رجوع به محکمات برای مردم تبیین کنند. افتخار علامه طباطبایی و مفسران بزرگ ما در این است که در فهم و تفسیر قرآن، به کلمات اهل بیت عصمت و طهارت مراجعه میکردند.
رئیس مجمع عمومی جامعه مدرسین افزود: علامه طباطبایی با شخصیت فکری عمیق خودش، بحث روایی میکرد و قرآن را با قال الباقر و قال الصادق تفسیر میکرد.
حجتالاسلام فرخ فال افزود: آنهایی که گفتند قرآن برای آنها کافی است و راسخون را به دیگران تفسیر کردند و راه کج رفتند، بر قرآن و پیامبر گرامی اسلام و مکتب اهل بیت جفا کردند.
وی از آیتالله العظمی جوادی آملی به عنوان یادگار علامه طباطبایی یاد کرد و گفت: آیتالله العظمی جوادی آملی در مقام مرجعیت و فقاهت پرده از انوار قدسی آیات برداشته است و به برکت وجود ایشان و اهتمام مجمع عالی تفسیر شاهد توسعه کرسیهای تفسیر در حوزه هستیم.
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