موظفیم نام عالمان دین را زنده کنیم/ اهل بیت همراهان قرآن هستند

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله العظمی عبدالله جوادی آملی چهارشنبه شب در دوازدهمین همایش اساتید تفسیر قرآن کریم که در دارالقرآن الکریم علامه طباطبایی برگزار شد با بیان اینکه تفسیر قرآن فرع بر قرآنشناسی است، اظهار داشت: قرآن وقتی یک کتاب نازل است، بیشتر مفسران در این زمینه بحث کردند که بین انزال و تنزیل چه بحث است اما در حقیقت نزول نیندیشیدند و در همراهی و همراهان این نازل کشت نکردند و چون این دو نقیصه وجود دارد، رهاوردی همچون تفسیر علامه طباطبایی نداشتند.
این مرجع تقلید با تاکید بر اینکه قرآن آویخته شده نه اینکه انداخته شده باشد، تاکید کرد: اگر قرآن همانند باران به زمین انداخته شده باشد که بیشتر مفسران این گونه فکر میکنند، ولو این قرآن مثل اقیانوس عمیق است و باطن دارد، ولی باطنش بوی آب و خاک میدهد. اقیانوس هر چه عمیق باشد خروجیاش بوی آب و خاک میدهد اما وقتی انسان بگوید قرآن آویخته شده، هم از طرف پایین، اقیانوس دارد و هم از طرف بالا عرشی فکر میکند و حرفهای او بوی فرشته میدهد و این کار علامه طباطبایی است.
آیت الله جوادی آملی ادامه داد: اینها نمیدانند این قافله همراهی دارد. قرآن همراهانی دارد که علی و اولاد علی هستند که از بالا آمدهاند نه اینکه در دنیا با قرآن آشنا شده باشند.
مفسر بزرگ قرآن کریم گفت: هیچ عاملی نمیتواند اهل بیت را از قرآن و قرآن را از اهل بیت جدا کند، چون خودشان در دنیا قرآن را فهمیدند و با آن آشنا شدند و آنکه در زمین با قرآن آشنا شود آسمانی نخواهد شد، ولی اهل بیت نور واحد هستند و در آسمان و زمین با قرآن محشور بودند.
وی با بیان اینکه آشنایی دنیا آن هنر را ندارد که انسان را تا حوض کوثر برساند، اظهار داشت: اینکه در زیارت جامعه اوصاف فراوانی ذکر میکنند و فرمودند ما قرآن ناطق هستیم برای اینکه از عرش آمدهاند.
قرآن منهای عترت یعنی قرآن منهای قرآن
آیتالله جوادی آملی با اشاره به اینکه قرآن منهای عترت یعنی قرآن منهای قرآن، تاکید کرد: ممکن نیست کسی زمینی فکر کند و بخواهد قرآن بفهمد.
این مرجع تقلید خطاب به مفسران گفت: خداوند ریسمان الهی (حبل الله) را نینداخته، بلکه آویخته و یک طرف آن به دست شماست و طرف دیگر در دست خداست.
مفسر قرآن کریم با اشاره به این روایت امیرالمومنین(ع) که فرمود «العلما باقون ما بقی الدهر» اظهار داشت: اینکه امیرالمومنین علیه السلام فرمودند بکوشید نام عالمان دین را زنده کنید، هم جمله خبریه است و هم ما را موظف کرده که گرامیداشت اینها از یادمان نرود، بنابراین بکوشید نام نامآوران را حفظ کنید.
استاد درس خارج حوزه علمیه قم افزود: قدر و جایگاه شهید برای همه روشن است. شهید تا نمیرد زنده نمیشود ولی عالم قبل از مرگ، زنده است.
وی با بیان اینکه به دنبال لغت رفتن مال مراحل اولیه قرآن است، تصریح کرد: مقداری که بالاتر بروید از عربی و تازی و... خبری نیست، آنجا علی حکیم است. ما این طناب را بگیریم و از علی حکیم خبر بدهیم.
میتوانیم مهمان و میزبان خدا باشیم
آیتالله جوادی آملی گفت: قرآن جهان و انسان را معرفی کرده است. بخشی از جهان برای جهان شناسان معرفی شده اما قرآن، انسان را طوری معرفی میکند که باید روی آن بیشتر کار کرد. گاهی میفرماید فلان کاری که انسان انجام میدهد به خودش ظلم میکند.
وی تاکید کرد: ما هم میتوانیم مهمان خدا باشیم و هم میزبان، و اینکه گفته شده ممکن نیست قرآن و عترت از هم جدا شوند، چون با هم آمدند. اینها همسفران خوبی هستند و اگر ما یکی را گرفتیم و به دیگری برسیم، سفر خوبی خواهیم داشت.
این مرجع تقلید در پایان با بیان اینکه یمنیها، فلسطینیها، عراقیها و ایرانیهای شهید داده و مظلوم هستند ابراز امیدواری کرد که نظام استکباری و صهیونیسم منقرض و خطر تکفیری و داعشی به خود آنها برگردد.
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