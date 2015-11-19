امیدواریم تعداد دروس تفسیر در حوزه علمیه به هزار درس برسد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدعلی خزائلی چهارشنبه شب در دوازدهمین همایش اساتید تفسیر قرآن کریم که در دارالقرآن الکریم علامه طباطبایی برگزار شد، اظهار داشت: قرآن کریم در آیات متعددی بیانگر عظمت خود است و با تعبیر مختلف ما را به شناخت خود دعوت می‌کند.

وی بر لزوم تدبر و تفقه در آیات قرآن کریم تاکید کرد و افزود: اگر علامه طباطبایی عظمتی پیدا کرد و عارف به معنای واقعی بود، هر چه داشت از قرآن کریم گرفت و به تعبیر نبی مکرم اسلام حاملان قرآن عارفان حقیقی بهشت هستند.

این استاد حوزه گفت: آنهایی که جهاد و برای ما تامین امنیت می‌کنند و در مرزهای نظام جمهوری اسلامی یا جاهای دیگر فداکاری و جانبازی می‌کنند، به تعبیر نبی مکرم اسلام پیشگامان اهل بهشت هستند.

حجت‌الاسلام خزائلی تصریح کرد: مجمع عالی تفسیر ۴۰ سال است که با کمترین بضاعت ولی با بیشترین حمایت تاسیس شده است. قرآن نوری است که همگان را به خوب جذب می کند و ما خرسندیم که در سال گذشته ۳۰ مفسر و مبلغ را به ۳۰ استان اعزام کردیم و با موفقیت تمام در مجامع علمی و آموزشی مختلف تفسیر قرآن داشتند.

وی با ابراز امیدواری از توسعه این حرکت قرآنی افزود: این حرکت قرآنی مورد تائید مقام معظم رهبری و مراجع عظام تقلید قرار گرفته و آیت‌الله مکارم شیرازی تاکید کردند که این طرح در سال آینده حداقل با اعزام ۱۰۰ استاد تفسیر به استان‌های مختلف اجرا شود.

حجت‌الاسلام خزائلی با بیان اینکه کرسی‌های متعدد تفسیر در حوزه علمیه قم رو به گسترش است، اظهار داشت: ۴۰۵ درس تفسیر در حوزه علمیه استان قم برقرار است و این مایه افتخار ماست و اگر ما توفیقی داریم به خاطر قرآن است.

دبیر دوازدهمین همایش اساتید تفسیر قرآن کریم خواستار توسعه دروس تفسیر قرآن کریم در حوزه‌های علمیه شد و گفت: امیدواریم تعداد دروس تفسیر حوزه در سال آینده به هزار درس برسد.

وی با اشاره به برگزاری انتخابات مجمع عالی تفسیر حوزه علمیه در پایان امسال، خواستار مشارکت همه استادان تفسیر حوزه در این انتخابات شد.