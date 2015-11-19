به گزارش خبرگزاری مهر، ولی الله سیف که در یک همایش پیرامون سرمایه گذاری های بین المللی در ایران، در شهر فرانکفورت آلمان سخن می گفت، تاکید کرد: تمرکز بانک مرکزی ایران روی بازگشت نظام بانکی کشور به بازارهای مالی جهانی است و در این زمینه، به همکاری میان بانک های ایرانی و اروپایی، توجهی ویژه خواهد شد.

رئیس کل بانک مرکزی اظهارداشت: تهران قصد دارد در دوران پساتحریم، همکاری های بانکی خود را در سطح بین المللی گسترش دهد. سیف افزود: باور داریم که تنها روابط کوتاه مدت میان ایران و شرکای بین المللی سودمند نخواهد بود و داشتن یک چشم انداز بلندمدت برای سرمایه گذاری در بخش بانکی ایران ضروری است.

سیف گفت: توافق هسته ای میان ایران و ۱+۵، میان شرکت های بین المللی که خواهان سرمایه گذاری در ایران هستند، فضایی مثبت ایجاد کرده است. وی از ورود به بازار، تشویق ثبات مالی، پایداری و پشتیبانی از سرمایه گذاران به عنوان تعهد بانک مرکزی ایران یاد کرد.

وی خاطرنشان کرد: سرمایه گذاران خارجی فعلا می توانند ۱۰۰ درصد از سهام بانک ها در مناطق آزاد و ۴۰ درصد از سهام بانک ها در دیگر مناطق ایران را در تملک داشته باشند و ایران قصد دارد همکاری برای تاسیس بانک های مشترک و فرامرزی را افزایش دهد.

رئیس بانک مرکزی همچنین از روابط بانکی میان ایران و ۲۷ بانک آلمانی خبر داد و با اشاره به طرح های مالی در کشورمان، گفت: بانک مرکزی ایران اصلاحاتی را برای ثبات مالی، کارآمدی سیاست های پولی و تخصیص موثر منابع در بخش بانکی آغاز کرده است.

سیف با یادآوری کاهش تورم از ۴۰ درصد به ۱۳ درصد در ایران، افزود: دولت متعهد به سیاست های مالی و پولی منظم تر و شفاف تر است تا به رشد اقتصاد و کنترل تورم کمک شود. وی با بیان اینکه دولت تورم را از رقم کنونی نیز کمتر خواهد کرد تا ثبات بیشتری بر بازار حاکم شود، گفت: با اجرای برنامه ای پنج ساله، اقتصاد ایران توان رشد سالانه هشت درصد را خواهد داشت.