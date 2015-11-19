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۲۸ آبان ۱۳۹۴، ۱۰:۵۵

سیف اعلام کرد؛

بازگشت بانک‌های ایرانی به بازارجهانی/همکاری ۲۷بانک آلمانی باایران

بازگشت بانک‌های ایرانی به بازارجهانی/همکاری ۲۷بانک آلمانی باایران

رئیس کل بانک مرکزی با تشریح برخی اهداف و اولویت‌ها در مناسبات خارجی بانک‌ها گفت: ایران با ۲۷ بانک آلمانی روابط کاری دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ولی الله سیف که در یک همایش پیرامون سرمایه گذاری های بین المللی در ایران، در شهر فرانکفورت آلمان سخن می گفت، تاکید کرد: تمرکز بانک مرکزی ایران روی بازگشت نظام بانکی کشور به بازارهای مالی جهانی است و در این زمینه، به همکاری میان بانک های ایرانی و اروپایی، توجهی ویژه خواهد شد.

رئیس کل بانک مرکزی اظهارداشت: تهران قصد دارد در دوران پساتحریم، همکاری های بانکی خود را در سطح بین المللی گسترش دهد. سیف افزود: باور داریم که تنها روابط کوتاه مدت میان ایران و شرکای بین المللی سودمند نخواهد بود و داشتن یک چشم انداز بلندمدت برای سرمایه گذاری در بخش بانکی ایران ضروری است.

سیف گفت: توافق هسته ای میان ایران و ۱+۵، میان شرکت های بین المللی که خواهان سرمایه گذاری در ایران هستند، فضایی مثبت ایجاد کرده است. وی از ورود به بازار، تشویق ثبات مالی، پایداری و پشتیبانی از سرمایه گذاران به عنوان تعهد بانک مرکزی ایران یاد کرد.

وی خاطرنشان کرد: سرمایه گذاران خارجی فعلا می توانند ۱۰۰ درصد از سهام بانک ها در مناطق آزاد و ۴۰ درصد از سهام بانک ها در دیگر مناطق ایران را در تملک داشته باشند و ایران قصد دارد همکاری برای تاسیس بانک های مشترک و فرامرزی را افزایش دهد.

رئیس بانک مرکزی همچنین از روابط بانکی میان ایران و ۲۷ بانک آلمانی خبر داد و با اشاره به طرح های مالی در کشورمان، گفت: بانک مرکزی ایران اصلاحاتی را برای ثبات مالی، کارآمدی سیاست های پولی و تخصیص موثر منابع در بخش بانکی آغاز کرده است.

سیف با یادآوری کاهش تورم از ۴۰ درصد به ۱۳ درصد در ایران، افزود: دولت متعهد به سیاست های مالی و پولی منظم تر و شفاف تر است تا به رشد اقتصاد و کنترل تورم کمک شود. وی با بیان اینکه دولت تورم را از رقم کنونی نیز کمتر خواهد کرد تا ثبات بیشتری بر بازار حاکم شود، گفت: با اجرای برنامه ای پنج ساله، اقتصاد ایران توان رشد سالانه هشت درصد را خواهد داشت.

کد مطلب 2972095

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