پیکر شهید ستار عباسی شنبه در کرمانشاه تشییع می شود

سرهنگ بهرام میرزایی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: پیکر شهید ستار عباسی که در دفاع از حرم اهل بیت (ع) به شهادت رسیده بود روز شنبه ۳۰ آبان ماه در کرمانشاه تشییع می شود.
وی گفت: این مراسم از ساعت ۹ صبح روز شنبه با حضور اقشار مختلف مردم از مقابل مسجد جامع شهر کرمانشاه برگزار خواهد شد.
میرزایی گفت: شهید عباسی طی روزهای اخیر و در دفاع از حرم حضرت زینب (س) در سوریه به درجه رفیع شهادت نائل آمد.
معاون فرهنگی اجتماعی سپاه حضرت نبی اکرم (ص) خاطر نشان کرد: شهید ستار عباسی اهل هلشی از توابع بخش سرفیروز آباد شهرستان کرمانشاه است.
گفتنی است، ستارعباسی پنجمین شهید مدافع حرم از استان کرمانشاه است.
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