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۲۸ آبان ۱۳۹۴، ۹:۳۱

معاون فرهنگی سپاه حضرت نبی اکرم (ص):

پیکر شهید ستار عباسی شنبه در کرمانشاه تشییع می شود

پیکر شهید ستار عباسی شنبه در کرمانشاه تشییع می شود

کرمانشاه- معاون فرهنگی اجتماعی سپاه حضرت نبی اکرم (ص) گفت: پیکر شهید ستار عباسی پنجمین شهید مدافع حرم استان شنبه هفته آینده در کرمانشاه تشییع می شود.

سرهنگ بهرام میرزایی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: پیکر شهید ستار عباسی که در دفاع از حرم اهل بیت (ع) به شهادت رسیده بود روز شنبه ۳۰ آبان ماه در کرمانشاه تشییع می شود.

وی گفت: این مراسم از ساعت ۹ صبح روز شنبه با حضور اقشار مختلف مردم از مقابل مسجد جامع شهر کرمانشاه برگزار خواهد شد.

میرزایی گفت: شهید عباسی طی روزهای اخیر و در دفاع از حرم حضرت زینب (س) در سوریه به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

معاون فرهنگی اجتماعی سپاه حضرت نبی اکرم (ص) خاطر نشان کرد: شهید ستار عباسی اهل هلشی از توابع بخش سرفیروز آباد شهرستان کرمانشاه است.

گفتنی است، ستارعباسی پنجمین شهید مدافع حرم از استان کرمانشاه است.

کد مطلب 2972099

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    نظرات

    • سعید ۱۶:۱۸ - ۱۳۹۴/۰۸/۳۰
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      پاسخ
      سلام من تو همان پادگانی که شهید عباسی خدمت میکردند سرباز بودم خدا رحمتشان کنه واقعآ لیاقت شهادت را داشتند

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