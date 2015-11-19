درخشش جوان اهل میامی درمسابقات جهانی رباتیک /۱۳ رتبه بدی نیست

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: المپیاد روباتیک جهانی همه ساله نمایندگانی ازکشورهای جهان را دور خود جمع کرده و مسابقاتی را در رشته های گوناگون شامل فوتبال، بولینگ، مسیر یابی، امداد و ... با حضور جوانان ونخبگان کشورهای دنیا برگزار می کند.

رقابت نماینده ایران در رقابت های جهانی روباتیک

المپیاد روباتیک جهانی۲۰۱۵ به میزبانی کشور قطر اما با حضور جوانی اهل میامی برای مردم دیار آفتابگردان های طلایی از اهمیت ویژه ای برخوردار بود.

برای نخستین بار یک تیم دانشجویی از ایران به فینال رقابت های رباتیک جهانی رسید و در نهایت بین ۱۷تیم نخست دنیا در مرحله فینال، به رتبه سیزدهم دست یافت.

آمریکا، کانادا، آلمان، کره جنوبی، ژاپن، روسیه، دانمارک، استرالیا و سایر ابرقدرت های روباتیک جهان شاهد رقابت جوانان ایرانی بودند که در قالب تیم دانشجویی جمهوی اسلامی ایران در هفت رشته از جمله فوتبال، اُپن، جونیور، سینیور و... با هم به رقابت پرداختند که طی گفته یکی از این شرکت کنندگان در سطح خوبی حاضر شد.

برای آگاهی بیشتر با فعالیت های محمد عباسی دانشجوی مکانیک دانشگاه شاهرود و عضو تیم ملی روباتیک دانشجویی ایران اعزامی به رقابت های جهانی، با وی به گفتگو نشسته ایم.

*لطفا پس از بیان مختصری از زندگی خود، بفرمایید که رقابت ها را چگونه ارزیابی کردید؟

بنده محمد عباسی، ۱۹ساله متولد میامی و دانشجوی مهندسی مکانیک ازدانشگاه صنعتی شاهرود هستم و به علت تحصیل در این رشته علاقه زیادی به روباتیک دارم، درباره رقابت ها باید گفت، همه ساله مسابقاتی درشهرستان شاهرود با موضوع رباتیک در اواخر مرداد ماه برگزار می شود که تیم های انتخابی دراین دوره به کشور معرفی شده و در نهایت با برگزاری مسابقات تخصصی درتهران که اواسط شهریور برگزار می شود برای مسابقات بین المللی درکشور میزبان که از قبل انتخاب شده است معرفی می شوند که خوشبختانه این بار قرعه فال به نام بنده و دوستانم برای حضور در رقابت های جهانی قطر افتاد.

*پس از رقابت های شهرستانی آغاز کردید؟

درست است، درشهرستان شاهرود مسابقاتی با موضوع بازی بولینگ روباتیک برگزار شد که نهایتا تیم دانشجویی ما انتخاب و برای دور کشوری به پایتخت اعزام شد در نهایت با لطف خدای متعال و پس از برگزاری مسابقات مختلف به عنوان نماینده ایران به مسابقات جهانی کشور قطر اعزام شدیم.

هفت تیم به نمایندگی از ایران در رشته های مختلف به مسابقات جهانی قطر راه یافته بودیم، به هر حال رقابت های بین المللی با حضور صدها نخبه علمی نه تنها هیجان خاصی دارد بلکه انگیزه بالایی نیز به انسان می بخشد مسابقات با حال و هوای خاص، سه روز مسابقات به میزبانی قطر برگزار شد و این در حالی بود که تیم ها تنها یکروز برای تمرین فرصت داشتند که در نهایت برگزیدگان در زمره ۱۷تیم برتر جهان به دور بعد راه یافتند که ما نیز در جمع این کشور ها بودیم.

* ایران برای نخستین بار در فینال رقابت ها حضور داشت؟

بله؛ در روز دوم رقابت ها، تیم کشورمان در رشته بولینگ، بین ۴۶تیم دنیا توانست بهترین زمان را کسب کرده و در نهایت و پس از قضاوت فنی در رتبه ششم جهان و البته در بین ۱۷تیم فینالیست برای رقابت در دور سوم قرار گرفت که این مهم برای نخستین بار در تاریخ کشور اسلامی مان رخ داد.

روز سوم اما وضعیف کمی فرق کرد و ما با همه تلاشی که به خرج دادیم تا شاهد افراشته شدن پرچم سه رنگ کشورمان بر بام روباتیک بولینگ دنیا باشیم این مهم رخ نداد و به رتبه سیزدهم جهان قناعت کردیم.

*آیا از عملکرد گروه خود راضی هستید؟

سطح مسابقات درکشورهای همسایه خوب است وحضور جوانان دراین مسابقات می تواند تجربیات خوبی به علوم آنها اضافه کند. ازبین۴۶تیمی که امسال درقطر توانست شرکت کند تنها تیم ایران بود که با ایده های متفاوت ونو توانست دربین کشورهای دیگر بدرخشد.

هرچند مقام خوبی به دست نیامد ولی این مهم که برای نخستین بار توانستیم به نمایندگی از دانشجویان ایران به مرحله فینال رقابت های جهانی بولینگ روباتیک برسیم راضی هستیم و امیدوارم درسال های بعد بتوانیم با افتخار بیشتربه عنوان نماینده جمهوری اسلامی ایران حضور پیدا کنیم.

سال آینده رقابت های جهانی روباتیک درکشور هند برگزار خواهد شد و امیدواریم بتوانیم با توان بیشتر و حضوری بهتر دراین مسابقات به عنوان نمایندگان ایران شرکت کنیم.

*درباره سایر فعالیت های خود توضیح دهید.

حدود سه سال پیش تحقیقات هواپیمای بدون سرنشین با سوخت گیاهی را همراه با تیم دانشجویی مان آغاز کردیم یک سال بعد این طرح به ثمر نشست تا در نهایت با همکاری مجموعه تیم دانشجویی این ایده به اجرا درآمد گفتنی است این هواپیما از چوب بالسا ساخته شده بود که در زمره سبک ترین انواع چوب های موجود در دنیا و البته مقاوم ترین آنها است این هواپیما دارای یک موتور دو زمانه بوده و با سوخت روغن کرچک و اتانول حرکت می کرد خوشبختانه این طرح هم اکنون وجود دارد و با استفاده از رادیو کنترل و هدایت می شود.

*این ابداع چه کاربردهایی دارد؟

در رابطه با کاربرد های آن باید گفت، از این هواپیما در موضوعات مختلفی مانند نقشه برداری، کشاورزی، تصویربرداری و ... می توان استفاده کرد همچنین درباره مشخصات آن نیز باید گفت، این هواپیما می تواند برای سمپاشی نیز به کار رود و می تواند بازده این عمل را تا حد زیادی افزایش دهد چرا که امروزه برای سمپاشی درهرهکتار، حدود ۴۰۰لیتر سم نیاز است در حالی که با هواپیمای مذکور این میزان به یکصد لیتر کاهش می یابد.

برای این طرح حدود ۲۰میلیون ریال هزینه کردیم که اگر از لحاظ مادی حمایت شویم می توانیم در آینده نزدیک طرح را با شیوه بهتر راه اندازی و مطرح کنیم.

*آیا در این راه حمایت شده اید؟

بابت توسعه هواپیمایی که طراحی کرده بودیم قول های زیادی از مسئولان از جمله استاندار قبل دریافت کردیم ولی تاکنون این وعده ها عملی نشده است اما باید از مسئولان شهرستانی و استانی به ویژه مهندس وکیلی استاندار سابق که نگاه بسیار خوبی در این حوزه برای جوانان و پیشرفت آنها داشتند ابتدا تشکر کرد و سپس از مسئولان می خواهیم تا در راه اشاعه ابتکارات، جوانان را حمایت کنند.