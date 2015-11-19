به گزارش خبرنگار مهر، افشین پیروانی پس از بازگشت تیم ملی از گوام در جمع خبرنگاران حاضر در فرودگاه امام خمینی(ره)، گفت: سفر سختی را پیش رو داشتیم، اما با این وجود بازیکنان به خوبی از پس سختیهای این سفر برآمدند.
وی ادامه داد: مشکلات زیادی مانند شرایط میزبانی، مشکل ویزا و همچنین چمن مصنوعی در گوام وجود داشت که بازیکنان با این شرایط کنار آمدند. در حال حاضر استعدادهای جوانی در تیم ملی وجود دارد که همین بازیکنان توانستند نتایج خوبی را در گوام رقم بزنند، آینده خوبی نیز در انتظار تیم ملی با این جوانها است.
وی در خصوص شایعه بیماری کارلوس کیروش تصریح کرد: واقعا نمیدانم که این صحبتها از کجا مطرح میشود. باید پاداش ایشان را که چندین سال در فوتبال ما زحمت کشیده، اینگونه بدهیم. هر کسی که دچار بیماری است، ما برایش آرزوی سلامتی میکنیم، نه اینکه بخواهیم شایعهسازی کنیم.
وی همچنین یادآور شد: شب قبل از دیدار در جام جهانی، عدهای شایعه استعفای کیروش را مطرح کردند. در خصوص تیم ملی و کیروش اگر موضوعی رخ دهد اولین نفری که از آن مطلع میشود من هستم.
پیروانی با بیان اینکه متاسفانه عدهای دنبال این هستند که تیم ملی نتیجه نگیرد و این حاشیهها را به وجود میآورند، ادامه داد: البته جا دارد تشکر ویژهای نیز از فدراسیون فوتبال داشته باشیم که تلاشش را میکند تا مشکلات را برطرف کند. ما انتظار داریم مشکلات اولیه برطرف شود و آن مشکلاتی که قابل حل نیست را انتظار نداریم که حل شود. مشکلاتی مانند زمین، لباس، بازیهای تدارکاتی و اردوهای آمادهسازی را پیشرو داریم و با یکسری مشکلات جزئی دست و پنجه نرم میکنیم که امیدوارم این مشکلات حل شود.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا کیروش به خاطر مرخصیهای بیشتر با فدراسیون دچار مشکل شده؟، خاطرنشان کرد: اصلا بحث مرخصی نبوده، ما در مدتی که مسابقهای نداریم، شاید رفتن یا حضور ایشان چندان تاثیری نداشته باشد. این مسائل را همان دوستانی مطرح میکنند که بحث بیماری کیروش را مطرح کردند. به هر حال ما از اینجا مستقیم به فدراسیون میرویم تا با کفاشیان جلسه برگزار کنیم تا ببینیم چه میشود.
پیروانی در خصوص اینکه آیا کیروش به خاطر دلدرد در تمرینات تیم ملی در گوام شرکت نکرده؟، یادآور شد: شاید من هم الان دلدرد داشته باشم، اما هر دلدرد، سردرد و دنداندردی سرطان نیست. کیروش دو روز اول که در گوام بودیم دنداندرد داشت، اما بحثهای بیماریهای دیگر را شایعهسازان مطرح میکنند. من خطاب به آنان میگویم به کارتان ادامه دهید، شاید به هدفتان برسید.
وی با بیان اینکه بحث استعفای کیروش هم اصلا مطرح نیست، اضافه کرد: ما با برخی مشکلات اولیه دست و پنجه نرم میکنیم، ما مشکلاتی را مانند لباس داریم که با هیچ اسپانسری قرارداد نداشتیم. ما زمین مناسب برای تمرین نداریم، البته باز هم خدا پدرِ مسئولان ورزشگاه آزادی را بیامرزد که زمین کمپ را به ما دادند.
مدیر تیم ملی فوتبال ایران در پایان گفت: البته فکر میکنم با این شرایط که بحث کپیرایت و حق پخش تلویزیونی که درآمد چندانی از آن به دست نمیآید، اگر بحث اسپانسرینگ نبود، ما مشکلات زیادی داشتیم و فکر میکنم که باید پول قرض میگرفتیم.
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