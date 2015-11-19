به گزارش خبرنگار مهر، فریدون رحیم زاده در سی و ششمین کارگروه هویت و همبستگی ملی کشور با حضور معاونان فرهنگی دانشگاههای سراسر کشور در دانشگاه هرمزگان برگزار شد، بیان داشت: به صورت تشریفاتی و مصلحت گرایانه سخن گفتن در خصوص هویت و همبستگی ملی کار ساده ای است. ولی در میدان عمل، عمل کردن به آن سخت و دشوار است.

وی عنوان کرد: بحث و گفتگو در خصوص تنوع اقوام و قومیت ها یک فرصت سهل است تا زمانیکه وارد این بحث نشویم از دشواری های آن اگاهی پیدا نمی کنیم. اما می توانیم با همفکری و هم افزایی ظرفیت های قومی را تقویت کرده و در جهت پیشرفت کشور گام برداریم.

رحیم زاده اظهارداشت: هویت و همبستگی ملی اقوام و مذاهب وقتی ضرب می شوند در محیط های دانشگاهی، فرهنگی و اجتماعی در عمل کار دشوار می شود. مثل راه رفتن در میدان مینی است که نقشه آن را نداریم.

به گفته وی، حوزه فرهنگی اجتماعی ممکن است به گونه ای باشد که یک اتفاق روزانه در یک دانشگاه عادی و همان اتفاق در دانشگاه دیگر بحران ساز باشد. سخت و نسبی است نه اینکه در ذات خود نسبی باشد بلکه سلیقه ها و گرایش های مختلف باعث می شود با تفسیرهای متفاوتی مواجه باشیم.

وی بیان داشت: دانشگاه ها باید به این سئوال پاسخ دهند چه چیزی نخ تسبیح هویت ماست، آن چیزی که هویت ایرانی گرد آن جمع شده چیست؟

مدیرکل سیاست گذاری و برنامه ریزی وزارت علوم خاطرنشان کرد: دانشگاه محل نخبگان است. دانشگاهی پیشرو است که مطلب جدید از آن بیرون بیایید. این به معنای نفی استقلال دانشگاه نیست. استقلال دانشگاه به این معنی است که در کار علمی و روش های تحقیقاتی و پژوهشی مستقل است و زیر نظر قانون عمل می کند.

وی افزود: دانشگاه در انجام ایده ها و طرح های علمی و تحقیقاتی با دولت و نظام همراه خواهد بود. متوسط عقلانیت دانشگاه هیچگاه از متوسط جامعه عقب تر نیست. دانشگاه علاوه بر بحث ها و تکنیک های تخصصی به دنبال بحث های اجتماعی هم است.

رحیم زاده اظهارداشت: هویتی که امروز از آن صحبت می شود دانشگاه ها با فهم بالایی که دارند مسائل را شناسایی و مورد بحث قرار می دهند. نتیجه آن می تواند هر چیزی باشد. اگر اجماع عقلا درست باشد همه ملزم هستند به آن گردن نهند.

وی با بیان اینکه دانشگاه ها محل تولید حقیقت هستند، بیان داشت: دانشگاه مانند اتمسفری است که همه در آن تنفس می کنند. نظام فرهنگی و سیاسی همه وارد دانشگاه می شود و از آن با علم خارج می شوند.

رحیم زاده تصریح کرد: دانشگاه وظیفه دارد فارغ از مسائل تکنیکی خود بحث های سیاسی و اجتماعی و فرهنگی را به چالش بکشد و مورد مطالعه قرار دهد.