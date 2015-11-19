عباسعلی مهماندوست در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: اجرای آبیاری مکانیزه علاوه بر کاهش هزینههای حفظ و نگهداری، با توجه به کمبود منابع آبی می تواند در افزایش راندمان آبیاری نیز موثر باشد.

وی با اشاره به اجرای آبیاری مکانیزه فضای سبز برای نخستین بار در این شهر، اظهار کرد: فاز نخست این طرح در بولوار مصلی امام خمینی(ره) و فاز دوم آن نیز در پارک هجرت به مساحت ۳۰ هزار متر مربع با اعتباری بالغ بر ۷۰۰ میلیون ریال در حال انجام است.

مهماندوست همچنین از آغاز فاز دوم عملیات کاشت دیوار سبز بولوار دانشگاه آزاد به مساحت یک‌هزار و ۵۰۰ مترمربع خبرداد وگفت: مساحت کل این دیوار سه هزار متر مربع است که تاکنون ۲۰۰ مترمربع آن گل کاری شده است.

به گزارش خبرنگار مهر شهر ۲۱۰ هزار نفری بجنورد هم اکنون از سوی سه شهرداری منطقه یک، دو و شهرداری مهر زیر نظر شهرداری مرکزی اداره می شود.