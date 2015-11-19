همدلی و همزبانی شاه کلید توسعه است

خبرگزاری مهر گروه استانها: رشد و بالندگی و پیشرفت کشور درگرو وفاق، همدلی و همزبانی مردم و مسئولان است و به تأکید صاحبنظران در حاشیه همایش ملی همدلی و همزبانی که با حضور رئیس قوه قضاییه در چالوس برگزار شد، کشور را باید بامحبت، همدلی و همزبانی و وحدت اداره کنیم تا اجازه طمع را از دشمنان بگیریم.
نماینده مردم نوشهر، چالوس و کلاردشت در مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر میگوید: معتقدم نامگذاری امسال از سوی مقام معظم رهبری به دلیل مسائل و مباحثی بود که ایشان احساس کردند سال ۹۴ به نام همدلی و همزبانی دولت و ملت نام گیرد و با توجه به تصمیمگیری در مورد برجام و احتمال اینکه دودستگی در کشور ایجاد شود، شعار امسال را درواقع مسیری برای توسعه و پویایی کشور ترسیم کردند.
احمدی گفت: با تدابیر شخص مقام معظم رهبری و تلاش دولت که در موردبحث هستهای هم زمان گذاشت و انرژی مصرف کرد، سرانجام برجام با حضور موافقین و مخالفین تصوب شد و منظور از همدلی، اعتماد و باور داشتن به یکدیگر است و مردم باید دل به دولت و نظام و حاکمیت داشته باشند.
یکی از راهکارهای تحقق شعار سال تقویت روحیه عدالتخواهی در مردم و عدالت گستردگی در دولت است
احمدی بیان داشت: یکی از راهکارهای تحقق شعار سال تقویت روحیه عدالتخواهی در مردم و عدالت گستری از سوی دولت است و اگر قرار است واژه همدلی و همزبانی در زندگی مردم خودش را نشان دهد باید خدمترسانی به اقشار مختلف ادامه یابد.
فرماندار چالوس نیز مهمترین اصل تحقق شعار سال را وحدت و یکپارچگی مدیران دانست و با اشاره به اهمیت موضوع تحقق شعار سال که توسط مقام معظم رهبری بانام دولت و ملت، همدلی و همزبانی مطرحشده است، گفت : وحدت و یکپارچگی مدیران اجرایی مهمترین اصل تحقق شعار سال است.
محمدناصر زندی در گفتگو با خبرنگار مهر با تأکید بر لزوم تلاش برای تحقق شعار سال و فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص همدلی و همزبانی بین دولت و ملت، اظهار داشت: این همدلی دستوری نیست بلکه شبیه نهالی است که باید کاشته شود و پرورش پیدا کند.
وی بابیان اینکه در سال جاری اتفاقات مهمی را در سطح ملی و جهانی پیش روداریم، افزود: در حال حاضر شرایط حساسی در کشور در حال رخ دادن است که وزن این اتفاقات در آینده تاریخ آشکار خواهد شد و قوای سهگانه و ملت بهتنهایی و بدون اتکا داشتن به یکدیگر نمیتوانند به پیروزی و اهداف موردنظر نظام دست پیدا کنند.
ولی پور رئیس دادگستری چالوس نیز در گفتگو با خبرنگار مهر برگزاری همایش ملی همدلی و همزبانی را یک همایش تخصصی با رویکرد اتحاد و همدلی دولت و ملت دانست و اظهار کرد: برگزاری این همایش از سوی امامجمعه شهرستان و با همکاری فرمانداری و دیگر نهادها مخصوصاً مراکز ملی جای تقدیر دارد زیرا برگزاری چنین همایشهایی در جامعه ضرورت دارد.
وی گفت: در طول سال از سوی ادارات و نهادها همایشهای مختلفی با رویکردهای متفاوت برگزار میشود که همایشی با موضوع سال جایگاه ویژهای دارد.
رئیس دادگستری چالوس تأکید کرد: کل مقالات ارائهشده به این همایش نگاههای متفاوت نسبت به تحقق شعار سال دارد و لذا ضروری است این مقالات جهت مطالعه عمومی نیز به طریقی اطلاعرسانی شود.
همدلی و همزبانی رویکرد تازه ای به سوی توسعه پایدار است
رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی چالوس نیز همدلی و همزبانی را رویکردی تازه بهسوی توسعه پایدار دانست و بابیان اینکه همدلی وهم زبانی و اتحاد بین مسئولان ومی تواند بسیاری از مشکلات جامعه را رفع کند، گفت: مسئولان اگر مشکلات را تحمل و برای رفع مشکلات مردم تلاش کنند، رضایت خداوند رابه همراه خواهد داشت.
حجتالاسلام محمد مختاری در گفتگو با خبرنگار مهر معنویت را از عوامل مهم همدلی و همزبانی در کشور دانست و ادامه داد: در جامعهای که معنویت، تقوا، ایمان و خداترسی وجود داشته باشد همدلی و همزبانی نیز خواهد بود.
مختاری جوانان را از محورهای همدلی دانست و تصریح کرد: جوانان باقدرت، انرژی، ابتکار، خلاقیت و وفاداری خود میتوانند نقشآفرینی کنند همانگونه که در نهضت عاشورا بیشترین نقش را جوانان ایفا کردند.
تقویت آرامش روانی و امنیت جامعه، جلوگیری از سوءتفاهم و بدبینی، ایجاد رغبت و همکاری از آثار شعار سال جاری در بین مردم است و باید با فرهنگسازی درست مسائل به بطن زندگی مردم برده شود و جهتگیریها متناسب با امکانات و نیازهای کشور انجام گیرد.
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