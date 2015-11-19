برگزاری مراسم شهادت حضرت رقیه(س) در لبنان

به گزارش خبرنگار مهر در بیروت، این مجلس از روز دوشنبه هفته جاری توسط مرکز فرهنگی امام خمینی (ره) در بیروت بر پا شده و با حضور گرم ایرانیان مقیم لبنان علیرغم تهدیدات امنیتی تا روز جمعه ادامه خواهد داشت.

این مراسم با سخنرانیرحضرت حجة الاسلام امیر انصاریان و با مداحی حاج حسن حیدار زاده در جمع دوستانه و گرم ایرانیان لبنان انجام می شود.

از نکات جالب توجه این مراسم، شرکت کردن لبنانی هایی است که تا حدودی با زبان فارسی آشنایی دارند و علاقمند به سخنرانی و روضه خوانی ایرانی هستند.

لازم به ذکر است مرکز فرهنگی امام خمینی (ره) به ریاست حضرت آیت الله سید عیسی طباطبایی نماینده مقام معظم رهبری در لبنان مشغول به فعالیت است.