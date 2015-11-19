۲۸ آبان ۱۳۹۴، ۱۱:۲۰

مشاور امور خارجه پاکستان بیان کرد:

سفر فرمانده ستاد ارتش پاکستان به آمریکا جنبه دفاعی - امنیتی دارد

مشاور امور خارجه نخست وزیر پاکستان در کنفرانس بررسی امنیت جنوب آسیا گفت: سفر فرمانده ستاد ارتش پاکستان به آمریکاجنبه دفاعی دارد و هند از تبلیغات علیه کریدور تجاری -اقتصادی چین و پاکستان دست بردارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «اردو پواینت»، «سر تاج عزیر» مشاور امور خارجه نخست وزیر پاکستان در کنفرانس بین المللی «بررسی امنیت در جنوب آسیا» در اسلام آباد گفت:  سفر «راحیل شریف» فرمانده ستاد ارتش پاکستان به آمریکا جنبه دفاعی - امنیتی دارد، رسانه ها از بحث اغراق آمیز در مورد این سفر خودداری کنند.

او در ادامه سخنان خود گفت: هند از تبلیغات منفی علیه کریدور تجاری -اقتصادی چین و پاکستان خوداردی نماید، این کریدور در تبادلات تجاری و رفاه و بهبود وضع اقتصادی جنوب آسیا نقش اساسی دارد. ما خواهان روابط حسنه با تمام کشورهای همسایه هستیم و روابط چین و پاکستان به منافع دیگر کشورها آسیب نخواهد رساند؛ از هند انتظار داریم رفتار مثبتی از خود نشان دهد. روابط پاکستان و روسیه در حال پیشرفت است و مشارکت ما با آمریکا از جهات بسیاری مهم است.

کد مطلب 2972177
علی کاووسی نژاد

