تلاش اسرائيل براي جلوگيري از كمكهاي مالي ايران به تشكيلات خودگردان فلسطين

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه جروزالم پست، پاسخ اين مقام رسمي در واكنش به گزارش روزنامه الحيات بوده مبني بر اينكه ايران 250 ميليون دلار را براي كمك به تشكيلات خودگردان به رهبري حماس و براي جبران قطع كمكهاي مالي آمريكا و رژيم صهيونيستي اختصاص خواهد داد.

خالد مشعل رهبر حماس در گفتگوي اختصاصي با اين روزنامه گفت كه وي به طور رسمي حمايت ايران از تشكيلات خودگردان را تاييد كرده است.

اين گزارش حاكي است كه ابومازن با اشاره به مانع تراشي رژيم اسرائيل در مقابل ارسال كمكهاي بين المللي به فلسطيني ها گفت : پولي كه قرار است به تشكيلات خودگردان فرستاده شود بدون موافقت رژيم صهيونيستي مسير خود را طي نخواهد كرد.

دولت آمريكا و برخي كشورهاي حامي رژيم صهيونيستي در پرتو پيروزي حماس درانتخابات پارلماني اعلام كردند كمك هاي خود را به دولت آينده فلسطيني قطع خواهند كرد، مگر اينكه حماس، موجوديت رژيم اسرائيل را به رسميت بشناسد و مقاومت را كنار گذارد و به توافقات سابق ميان تشكيلات خودگردان و تل آويو پايبند باشد، حماس با رد شروط تحميلي و غير عملي غرب و اسرائيل تاكيد كرده است كه تنها درچارچوب منافع ملت فلسطين گام بر مي دارد.

اين در حالي است كه آژانس بين المللي امداد و كاريابي آوارگان فلسطيني (آنروا) نسبت به قطع كمك هاي مالي دولت آينده فلسطين به رياست حماس هشدار داد و گفت اين اقدام منجر به يك فاجعه انساني مي شود.