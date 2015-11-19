آیین سنتی عزاداری پیاده علما و مردم ورامین برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، صبح پنج شنبه و همزمان با سالروز شهادت امام حسن مجتبی(ع)، آیین سنتی عزاداری پیاده علما و مردم ورامین با حضور آیت الله سید مرتضی محمودی امام جمعه و نماینده ولی فقیه، روحانیون و ائمه جماعات، مسئولان و مدیران، نیروهای انتظامی و مردم مومن و انقلابی دیار ۱۵ خرداد برگزار شد.

در این مراسم عزاداران ورامینی، مسیر مسجد صاحب الزمان(عج) ورامین را به صورت دسته عزاداری تا گلزار شهدای سید فتح الله ورامین طی و فضای دیار ۱۵ خرداد را حسنی کردند.

بسیاری از شرکت کنندگان در این مراسم با پوشیدن پیراهن مشکی به اقامه عزا پرداخته و در سوگ شهادت دومین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت به سر و سینه زدند.

در پایان این مراسم، عزاداران شرکت کننده با حضور بر سر مزار شهدای هشت سال دفاع مقدس، بار دیگر با آرمان های بلند معمار کبیر انقلاب اسلامی ایران تجدید پیمان و بر ادامه یافتن راه شهیدان تأکید کردند.