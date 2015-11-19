آزمون عملی تربیت بدنی کارشناسی غرب کشور در کرمانشاه آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، آزمون عملی تربیت بدنی کارشناسی غرب کشور صبح امروز پنجشنبه در گروه دختران در دانشکده تربیت بدنی دانشگاه رازی کرمانشاه آغاز شد.

نماینده تام الاختیار این آزمون در غرب کشور در خصوص روند برگزاری این آزمون در جمع خبرنگاران اظهار داشت: تعداد ۲۴۲ خانم و ۲۰۸ داوطلب مرد در این آزمون ثبتنام نمودند و امروز آزمومن عملی داوطلبان دختر انجام می شود.

علی اشرف خزایی گفت: داوطلبان استانهای همدان، کردستان، لرستان، کرمانشاه و ایلام در این آزمون حضور دارند و فردا جمعه نیز آزمون عملی آقایان در دانشگاه رازی کرمانشاه برگزار می شود.

وی دانشکده تربیت بدنی دانشگاه رازی و مجموعه امکانات تربیت بدنی و ورزشی در این دانشگاه را در غرب کشور ممتاز عنوان کرد و افزود: بهتر است ورزشکاران به سمت این رشته گرایش یابند اما متاسفانه بسیاری از داوطلبان از رشته های دیگر تحصیلی تمایل به تحصیل در رشته تربیت بدنی دارند.

نماینده تام الاختیار آزمون عملی تربیت بدنی کارشناسی غرب کشور افزود: ما فقط برگزار کننده ازمون عملی هستیم و نتایج نهایی پذیرش توسط سازمنان سنجش اعلام می شود.

وی گفت: در این آزمون داپطلبان از نظر فیزیک جسمی وضعیت قد، قلب و عروق، بینایی، وزن و ... معاینه می شوند و آزمون عملی در چندین ایستگاه نیز برگزار می شود.

خزایی افزود: به علت تعداد کم داوطلبان، آزمون عملی تربیت بدنی دوره کارشناسی غرب کشور را در این دانشگاه برگزار و این حدود هفتمین دوره آزمون است.

وی بیان کرد: امکانات ورزشی از جمله زمین فوتبال، سالن های چندمنظوره، استخر و ... در دانشگاه رازی کرمانشاه به نحو مطلوب مهیا است.

خزایی عنوان کرد: نتایج ازمون عملی را دسته بندی و به سازمان سنجش اعلام می کتبم اما اعلام پذیرفته شدگان و گزینش با سازمان سنجش است.

خزایی کیفیت برگزاری این آزمون را مطلوب عنوان کرد و گفت: مشکلی در رابطه با برگزاری این ازمون وجود ندارد و داوطلبان دانشگاه پیام نور و شبانه و روزانه دولتی در این ازمون شرکت کردند.

نماینده تام الاختیار آزمون عملی تربیت بدنی کارشناسی غرب کشور بیان کرد: نحوه برگزاری این آزمون تغییری نسبت به سالهای گذشته نداشته است.