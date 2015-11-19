توقف انتقال آب علی آبادکتول به سمنان حق قانونی مردم منطقه است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید کاظم نورمفیدی، صبح پنجشنبه، در نشستی که با حضور ستاد مردمی بازگشت سرچشمه های زرین گل برگزار شد، با صحه گذاشتن بر حق قانونی مردم و ضمن حمایت از فعالیت های ستاد مردمی، انتقاد از مسئولان را وارد دانست و با تماس با استاندار خواستار توضیح راجع به پیگیری های صورت گرفته شد.

وی با اظهار تعجب از سکوت مسئولان استانی و شهرستانی از استاندار خواست به گونه ای عمل نشود که به استان گلستان اضعف و الضعفا اطلاق شود.

وی همچنین از استاندار خواست که به درخواست ملاقات اعضای ستاد مردمی بازگشت سرچشمه های زرین گل در اسرع وقت پاسخ مثبت دهد.

رییس ستاد مردمی بازگشت سرچشمه های زرین گل هم با بیان روند پروژه انتقال آب سرچشمه های زرین گل به شاهرود، گفت: طرح انتقال آب سرچشمه های زرین گل طی توافق آب منطقه ای استان‌های سمنان و گلستان در سال ۱۳۷۸ برای انتقال پنج میلیون متر مکعب آب شرب آغاز شده و این امر در حالی رخ داد که دبی آب آن زمان ۷۹ میلیون متر مکعب بوده است.

سیدعلی اکبرحسینی افزود: طبق آمار اعلام شده دبی آب سرچشمه ها در سال گذشته به حداقل میزان آب دهی در سال‌های گذشته و به حدود ۲۳ میلیون متر مکعب رسیده و حق آبه کشاورزان گلستانی نیز طبق توافق اولیه پرداخت نشده است.

وی با بیان اینکه فاجعه زیست محیطی رخ داده در دهنه زرین گل چندین برابر حجم تخریب احداث جاده ابر بوده است، ادامه داد: این انتقال در حالی انجام شده که در بحث کشاورزی، شرب و محیط زیست مشکلات و چالش های فراوانی برای مردم منطقه رخ داده و تاکنون مسئولان استان و استانداری گلستان در مقابل تعیین مرزهای استان گلستان و سمنان و همچنین انتقال آب از چشمه های زرین گل سکوت کرده اند.

وی با تاکید بر اینکه آب سرچشمه های زرین گل در حالی با حفر چاه‌های ۱۰ تا ۲۰ متری به شاهرود انتقال می یابد که اهالی فندرسک و کتول با مشکل آب شرب نیز مواجه هستند، اضافه کرد: استاندار و معاونان تاکنون حاضر به دیدار با ستاد مردمی چشمه های زرین گل نشده و برخی از عوامل استانداری تجمع اهالی منطقه فندرسک و کتول در مقابل استانداری را با برخود نامناسب پاسخ گفته اند.

در این جلسه، آیت الله نورمفیدی تماس تلفنی با استاندار گلستان برقرار کرد؛ حسن صادقلو در این مکالمه تلفنی اعلام کرد: کاملا دغدغه اعضای ستاد مردمی را می دانم و از آن آگاه هستم و به همین دلیل تاکنون این موضوع دوبار در جلسه ی شورای تأمین مطرح کرده و موضوع را به جد پیگیر کردیم.

صادقلو در این تماس تلفنی به آیت الله نورمفیدی، گفت: دستور توقف پروژه توسط دادستان استان گلستان از نتایج پیگیری شورای تامین استان بوده است.

وی همچنین به مذاکره انجام شده با چیت چیان اشاره کرد و ادامه داد: در این مذاکره مقرر شد نشست مشترک بین استاندار سمنان و گلستان انجام شود و نتیجه نشست ملاک عمل قرارگیرد که متأسفانه به دلیل تعویض استاندار سمنان و بلاتکلیفی ایشان، این مهم میسر نشده است.

وی همچنین از انجام مذاکره تلفنی با کاظم جلالی، نماینده مردم شاهرود در مجلس شورای اسلامی خبر داد و تصریح کرد: وی هم قبول کرد که این موضوع با درایت و همنوایی حل شود.

شایان ذکر است؛ پیش از این ستاد مردمی باز گشت سرچشمه های زرین گل تاکنون با آیت الله سید عبدالهادی شاهرودی (نماینده مردم گلستان در مجلس خبرگان رهبری)، دکتر اسدالله قره خانی (نماینده سابق مردم علی آبادکتول در مجلس شورای اسلامی) و رحمت الله نوروزی (نماینده مردم علی آبادکتول در مجلس شورای اسلامی) و چیت چیان وزیر نیرو دیدار داشته اند.