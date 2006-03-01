نمايندگان مجلس خواستار توسعه خطوط مترو هستند

به گزارش خبرگزاري مهر، اميررضا خادم با بيان اين مطلب در ادامه افزود: حجم ترافيك در تهران به حدي افزايش پيدا كرده كه راه اندازي هر ايستگاه جديدي از مترو در پايتخت موجب خوشحالي شهروندان مي شود.

وي با تاكيد بر نگاه ويژه مجلس شوراي اسلامي به توسعه مترو، يادآور شد: گسترش حمل ونقل عمومي از مسائل اصلي و موضوعات مطروحه در مجلس است و نمايندگان بر اين باورند كه مترو بايد شمال به جنوب و شرق به غرب تهران را به هم متصل كند.

نماينده مردم تهران اضافه كرد: درصورت ايجاد ايستگاه هاي متعدد مترو، ديگر ضرورتي به استفاده از وسايل حمل و نقل شخصي نيست و همچنين دركاهش ترافيك و آلودگي هوا نيز بسيار تاثير گذاراست.البته برخي دوستان معتقدند كمبود امكانات حمل و نقل در تهران موجب جلوگيري از مهاجرت به تهران مي شود.

نيمه شرقي خط دو متروي تهران هفته آخراسفند ماه به بهره برداري مي رسد.