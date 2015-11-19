به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله صادق لاریجانی پیش از ظهر پنجشنبه در همایش ملی همدلی و هم‌زبانی در چالوس بابیان اینکه نظام جمهوری اسلامی برابر نظام‌های غربی تبدیل به یک نظام بدیل و رقیب شده است، گفت: امروز نقش جمهوری اسلامی در منطقه و جهان، نقش غیرقابل‌انکاری است و دشمنان قسم‌خورده بیش از ۳۰ سال با جنگ و تحریم علیه جمهوری اسلامی ایران مشکلاتی ایجاد کردند. اما امروز به اهمیت نظام و نقش آن در منطقه و دنیا اعتراف می‌کنند.

وی گفت: انقلاب اسلامی هرروز اقتدارش در حال افزایش است و بسیاری از انقلاب‌ها به نحو طبیعی کمرنگ شدند و از بین رفته‌اند اما نظام جمهوری اسلامی در همه ساحت‌ها باقی‌مانده و تبدیل به کشوری مثال زدنی در جهان شده است.

وی با بیان اینکه ما از امنیت و اقتدار برخورداریم اما با مشکلات اقتصادی و اشتغال نیز روبرو هستیم، گفت: این مشکلات بااقتدار، هم‌زبانی و وحدت قابل‌حل است.

رئیس قوه قضاییه یادآور شد: نظام جمهوری اسلامی با معماری حضرت امام راحل، رهبری فرزانه مقام معظم رهبری و خصایص انقلاب سبب شده تا جهان غرب دچار هراس و ترس شود و نظام جمهوری اسلامی با انقلاب خود یک نظام بدیل در جهان غرب مطرح کرده است.

انقلاب اسلامی به تجدد و مدرنیته غرب پایان داد

وی با مقایسه نظام‌های غربی گفت: غرب از چند قرن پیش دچار تجدد و مدرنیته و مبتنی بر آموزه‌های بنیانی و فلسفی خود بوده است و به گمان خود این آموزه‌ها در حال رشد است اما پیدایش انقلاب اسلامی به این تجددها و مدرنیته پایان داد و نظام اسلامی برابر آموزه‌های نظام غربی ایستاد و فرهنگ لیبرال و فتح گرایی که برگرفته از فرهنگی غربی است را از بین برد.

وی اظهار داشت: در جهان غرب غایت انسانی مهم نبوده و با عقلانیت ابزاری به دنبال تولیدات خود هستند و در این تولیدات توجهی به تخریب و آسیب‌ها ندارند.

آیت‌الله لاریجانی آمل با بیان اینکه نگاه غالب غرب به انقلاب اسلامی با یک نگاه نظام سیاسی و فلسفی خاص بوده است، گفت: اما انقلاب اسلامی یک بدیلی در نظام سیاسی برای تفکر مدرنیته ایجاد کرده است و در مقابل فتح گرایی این نظام‌های سیاسی غربی ایستاد.

رئیس قوه قضاییه ادامه داد: نظام انقلاب اسلامی یک بدیل و رقیب در مقابل نظام‌های غرب است، شاید در نظام‌های غربی اکثریت بر رأی دادن ملاک باشد اما به دنبال اخلاق انسانی نیست.

وی از نظام جمهوری اسلامی به‌عنوان یک نظام مردم‌سالار بر مبنا و چارچوب‌ ارزش‌ها و اخلاق دینی یادکرد و ادامه داد: انقلاب اسلامی با درانداختن طرحی نو، یک نظام بدیل در دنیا شده است و بر اساس رأی مردم و تنها نظام مردم‌سالاری منطقه است که هر دو سال یک انتخابات در آن برگزار می‌شود درحالی‌که در عربستان سعودی که از حمایت غربی‌ها برخوردار است از انتخابات خبری نیست.

رئیس قوه قضایی بیان داشت: جمهوری اسلامی بر اساس توحید و ایمان، عدل، اعتقاد به معاد و اجتهاد پویا است که بر اساس آموزه‌های قران، نحوه حیاتی دیگر را برای مردم ترسیم کرده است که همان حیات طیبه قرآنی و عقلانیت است.

آیت‌الله لاریجانی بابیان اینکه دنیای غرب انسان را به سمتی برد که خدا را حذف کنند و با تمام ابزارش خدا را در کنج خانه‌ها و خدای ساعت‌ساز مطرح کند، گفت: اما در باور انقلاب اسلامی، خدا بر اعمال انسانی حاضر و ناظر است، اصل حقیقت هستی و نگاه انقلاب اسلامی یک نگاه ایمانی است که در قرآن تأکید فراوان بر آن شده است.

غرب دچار تفکر داعشی شده است

رئیس قوه قضاییه با مقایسه تفکر شیعه و داعش ادامه داد: غرب به خاطر آنکه تفکر عقلانی شیعه را نپذیرفته است دچار تفکر داعش و گرفتاری‌های آن شده است و حکام ظالم عربستان سعودی و بمباران کورکورانه آنها علیه مردم مظلوم یمن، موردحمایت دنیای ظالم غربی است.

وی بیان داشت: انقلاب اسلامی به لحاظ اقتدار و بهره‌مندی ازانسان های فلسفی و طرز تفکر انسانی، زلزله در دنیا ایجاد کرده است.

حمایت قوه قضاییه از دولت

رئیس قوه قضاییه بابیان اینکه امروز بین روسای قوا کاملاً هماهنگی وجود دارد گفت: مکرراً از دولت حمایت کردیم چراکه گرفتاری‌های بار اجرایی دولت را خبرداریم و این حمایت در چارچوب قانون اساسی خواهد بود و هر کس از دایره رهبری و نظام خارج شود به‌طور طبیعی این حمایت نیز قطع خواهد شد.

آیت‌الله لاریجانی تصریح کرد: راههای اقتدار نظام وحدت و همدلی است و ورود مردم و پایبندی آنان در اقتصاد این نظام سبب می‌شود تا قله‌های پیشرفت فتح و پیموده شود.

به گفته وی در مسیر اجرایی کشور، دولت کار دشواری را در پیش دارد زیرا دولت گرفتاری‌های زیادی دارد اما هم مجلس از این دولت حمایت کرده و هم قوه قضاییه بارها از دولت حمایت کرده است.

وی حفظ وحدت را یک عبادت دانست و گفت: تلاش همه باید برای حراست از ثمرات انقلاب اسلامی و اهداف این انقلاب بر اساس حیات طیبه انسانی باشد.