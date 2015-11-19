ریزگردها مردم ریگان را در خانه حبس کرد/مراجعه ۸۳۰ نفر به اورژانس

خبرگزاری مهر – گروه استان‌ها: بروز مجدد پدیده ریز گردها که این روزها دیگر نمی‌توان به آن میهمان ناخوانده گفت، مردم شهرستان ریگان و فهرج در شرق استان کرمان را با مشکلات عدیده‌ای مواجه کرده است که رفع آن‌ها در سکوت مسئولان مسکوت مانده است و مشخص نیست این وضعیت تا کی باید ادامه داشته باشد.

نکته قابل‌توجه اینکه پدیده روز گذشته تنها مختص استان کرمان بوده و بادهای ۱۲۰ روزه و یا دریاچه هامون و رود هیرمند در آن دخالتی نداشته‌اند، در واقع کانون‌های محلی شن و ریز گردها این روزها مردم استان را به دردسر انداخته‌اند و هرسال نیز برشدت این پدیده افزوده می‌شود و بخش‌های وسیع‌تری از شرق و شمال استان را در برمی‌گیرند.

هرچند جلساتی برای بررسی این پدیده‌ها در استان کرمان برگزار شده است اما این جلسه‌ها نیز بیشتر مناطق جنوب کرمان را مدنظر داشت و از سوی دیگر هیچ بازخوردی نیز در عمل از این دورهم جمع شدن‌ها عاید مردم ریگان و فهرج نشده است

هرچند جلساتی برای بررسی این پدیده‌ها در استان کرمان برگزار شده است اما این جلسه‌ها نیز بیشتر مناطق جنوب کرمان را مدنظر داشت و از سوی دیگر هیچ بازخوردی نیز در عمل از این دورهم جمع شدن‌ها عاید مردم ریگان و فهرج نشده است.

بروز مکرر طوفان‌‌های شدید شن و ریزگردها زندگی را برای مردم شرقی‌ترین مناطق استان کرمان چنان تنگ کرده که برخی از آنها هم‌اکنون مهاجرت را به ماندن در این شهرها ترجیح می‌دهند.

یستر دریاچه ریگان کانون شن‌های روان

خشک‌سالی و احداث سدهای بزرگ در بالادست ازجمله سد نساء باعث خشک شدن بستر رودخانه‌های محلی شده است و از سوی دیگر دریاچه ریگان نیز که درگذشته نچندان دور رونق داشته نیز هم‌اکنون بسترش کانونی برای تشدید گردوغبار در کرمان شده است.

مردم از ریزگردها به تنگ آمده اند

محمد علیزاده از شهروندان ریگانی است که در گفتگو با مهر می‌گوید: از ابتدای سال جاری تاکنون بارها شهر ریگان شاهد ریز گردها بوده است اما کمتر مسئولی به این مسئله توجه کرده است شهرستان ریگان ازجمله محروم‌ترین مناطق ایران است که چندی قبل شهرستان شد اما زیرساخت‌های لازم برای این شهرستان هنوز هم مهیا نشده است.

از ابتدای سال جاری تاکنون بارها شهر ریگان شاهد ریز گردها بوده است اما کمتر مسئولی به این مسئله توجه کرده است شهرستان ریگان ازجمله محروم‌ترین مناطق ایران است که چندی قبل شهرستان شد اما زیرساخت‌های لازم برای این شهرستان هنوز هم مهیا نشده است وی تصریح کرد: باوجود ریز گردها و بروز مشکلات تنفسی در مردم اما این شهرستان بیمارستان ندارد و به نظر می‌رسد به دلیل دورافتاده بودن این شهر صدای ما به گوش مسئولان در پایتخت نمی‌رسد.

زهرا بنی اسدی، دیگر شهروند ریگانی به مهر گفت: روز گذشته مدارس و اداره‌های ریگان از شدت پدیده ریز گردها تعطیل شد به‌ناچار به دلیل شدت گردوغبار، کودکان و سالمندان در خانه‌ها ماندند و دید در بهترین شرایط به هفت متر هم نمی‌رسید.

وی افزود: هفته قبل در حالی اکثر شهرهای کشور شاهد بارندگی بودند و سیل در شهرستان‌های جنوبی استان راه افتاده بود، مردم ریگان غرق در گردوغبار بودند اما کسی به ما توجه نکرد و امروز هم‌بار دیگر این پدیده تکرار شده است.

این زن ریگانی ادامه داد: مسئولان از اجرای طرح جف و جنگل‌کاری خبر می‌دهند اما اگر این طرح‌ها اجراشده و موفق بوده است پس چرا وضعیت زندگی مردم این‌گونه است.

علی مظاهری دیگر شهروند ریگانی گفت: نخلستان‌های و باغ‌های مرکبات و مزارع ما زیرخاک فرورفته‌اند حتی در خانه‌های برخی از روستا از شدت شن گرفتگی باز نمی‌شود.

وی افزود: بروز این ریز گردها، کشاورزی مردم را هم نابود می‌کند و درخواست ما از مسئولان این است زمانی که این پدیده روی می‌دهند خودشان برای چند دقیقه در این فضا حضور یابند تا ببینند ما چه می‌کشیم.

شهر زیر سایه ریزگردها تعطیل شد

ریز گردها در حالی امروز هم میهمان مردم شرق استان کرمان هستند که روز گذشته شهر ریگان متأثر از این مشکل تعطیل شد.

کاهش دید، حتی موجب بروز چندین مورد تصادف شد که چهار مصدوم به جای گذاشت و درنهایت به مردم هشدار داده شد در خانه‌هایشان بمانند.

مراجعه به مراکز درمانی به‌شدت افزایش یافت و مردم به‌ناچار از ماسک برای تنفس استفاده کردند.

خسارت یک میلیارد تومانی به شهرستان ریگان

فرماندار ریگان در گفتگو با مهر در خصوص آخرین وضعیت این شهرستان گفت: توفان شدید شن به همراه ریز گردها بیش از ۱۰ میلیارد ریال به زیرساخت‌های شهرستان خسارت وارد کرده است.

امین باقری اظهار داشت: توفان شدید شن که از دو شب گذشته در شهرستان آغازشده بود به دلیل غلظت ریز گردها بیش از ۲۳۰ نفر را تا عصر دیروز راهی مراکز درمانی کرد.

وی گفت: این ریز گردها که شهرستان را به شهرستانی بحرانی تبدیل کرده باعث خانه‌نشین شدن مردم شد.

فرماندار ریگان بیان داشت: توفان شدید شن به همراه ریز گردها جاده ترانزیتی ریگان - چابهار را مسدود کرد که با تلاش نیروهای راهداری و پلیس‌راه این محور دیشب بازگشایی شد.

مدفون شدن نخلها و متروکه شدن روستاها

باقری گفت: توفان شدید شن به همراه ریز گردها باعث مدفون شدن نخل‌های چندین ساله در شن در این شهرستان شد.

وی از شن گرفتگی تعدادی از منازل در روستاهای شهرستان خبر داد و اظهار داشت: شن‌های روان دیروز وارد منازل مردم شهرستان ریگان شدند و تعدادی از خانوارها را در منازل محبوس کرد.

فرماندار ریگان از امدادرسانی نیروهای هلال‌احمر در این روستاها خبر داد و بیان داشت: به دلیل شدت خسارت هنوز امدادرسانی در این روستاها ادامه دارد.

وی گفت: با توجه به وضعیت بحرانی شهرستان به دلیل توفان‌های شدید شن و ریزگردها این شهرستان نیاز به اعتبارات ملی دارد.

فرماندار ریگان گفت: توفان شن باعث شن گرفتگی منازل، مزارع و باغات، ریزش مرکبات، خسارت به فضای سبز و جنگل کهور منحصربه‌فرد ایرانی و شن گرفتگی دهانه پل‌ها شد.

توفان شن باعث شن گرفتگی منازل، مزارع و باغات، ریزش مرکبات، خسارت به فضای سبز و جنگل کهور منحصربه‌فرد ایرانی و شن گرفتگی دهانه پل‌ها شد باقری خواستار راه‌اندازی دستگاه پایش ریز گردها در ریگان شده است.

وی گفت: طی سال جاری این هجدهمین باری است که ریزگردها در شهرستان باعث مشکلات شده اند و بیش از ۸۳۰ نفر را تاکنون راهی مراکز درمانی کرده است.

ادامه توفان‌های مکرر شن در شرق استان کرمان در کنار محرومیت‌های درمانی و زیرساختی و عدم چاره‌اندیشی برای رفع این مشکل درنهایت بسیاری از مردم شهرستان‌های ریگان و فهرج را برای مهاجرت از این منطقه ترغیب کرده است.

این در حالی است که وضعیت در روستاهای این دو شهرستان به‌مراتب وخیم‌تر است و بعضاً گسترش بیابان و انباشت شن‌ها در مزارع حتی نخلستان‌های این مناطق را در شن فرو برده است و عبور و مرور در سطح روستاها را نیز با مشکل مواجه کرده است.

به گفته مردم ریگان، این مشکل تا چند ماه قبل بیشتر شامل روستاییان بود حالا این پدیده چنان تشدید شده است که حتی در شهر ریگان نیز مردم از هجوم شن‌های روان در امان نیستند.