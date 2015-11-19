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۲۸ آبان ۱۳۹۴، ۱۲:۵۳

سوم دیماه؛

نخستین اجلاس استانی نماز در خراسان جنوبی برگزار می شود

نخستین اجلاس استانی نماز در خراسان جنوبی برگزار می شود

دبیر ستاد اقامه نماز خراسان گفت: با تصمیم امروز شورای اقامه نماز، برای نخستین بار اجلاس استانی نماز در خراسان جنوبی در روز پنج ‌شنبه ۳ دی‌ماه امسال با مشاركت نهادها و دستگاه‌های مختلف برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام حسین كمیلی ۲۷ آبان ماه در شورای اقامه نماز استان اظهار كرد: اجلاس استانی نماز در تمامی استان‌های كشور باید پیش از اجلاس سراسری نماز برگزار شود.

وی با بیان این‌كه نتایج اجلاس استانی به اجلاس سراسری نماز ارسال می‌شود، تصریح كرد: هدف از برگزاری این اجلاس ترویج فرهنگ اقامه نماز در سطح جامعه و ارزیابی اقدامات و تجلیل از فعالان عرصه نماز است.

دبیر ستاد اقامه نماز خراسان جنوبی ادامه داد: در اجلاس استانی نماز امسال ۳۹ دستگاه برتر در زمینه اقامه نماز از بین ۸۰ دستگاه اجرایی خراسان جنوبی با توجه به معیارها و شاخص‌های تعیین شدند كه مورد تقدیر قرار می‌گیرند.

كمیلی با بیان این‌كه وضعیت اقامه نماز در استان خراسان جنوبی به دلیل حضور كمرنگ جوانان و نسل جدید در مساجد مطلوب نیست، گفت: باید همه متولیان مساجد و امام جماعت و هیات امناء برای جذب جوانان به مسجد هماهنگ باشند.

وی تصریح كرد: متاسفانه در مساجد سلیقه‌های متعددی حاكم است و تا زمانی كه این سلایق با یكدیگر هماهنگ نشوند برای جذب جوانان به مساجد اتفاقی نمی‌افتد.

دبیر ستاد اقامه نماز خراسان جنوبی تاكید كرد: امام جماعت مساجد باید برای نگهداشت و جذب و تشویق جوانان به نماز برنامه داشته باشد.

برگزاری نماز جماعت صبح در ۳۵ مسجد استان

وی محوری‌ترین برنامه‌های ستاد اقامه نماز خراسان جنوبی برای امسال را ترویج و تبلیغ نماز جماعت صبح در مساجد دانست و افزود: تاكنون در ۳۵ مسجد استان اقامه نماز صبح احیاء شده است.

دبیر ستاد اقامه نماز خراسان جنوبی ترویج اذان حلقومی و زنده را از دیگر اولویت‌های كاری این ستاد عنوان كرد و گفت: هم‌چنین در سال جاری ۱۸۵ مبلغ به مساجد روستاهای محروم و مناطق عشایری اعزام شده‌اند.

اقامه نماز یعنی گسترش خوبی‌ها و نابودی همه پستی‌ها

حجت‌الاسلام علی رضایی، امام جمعه بیرجند نیز در این جلسه اظهار كرد: دغدغه‌ای كه وجود دارد این است كه مبادا دچار مسائل صوری شویم و این‌كه ستاد اقامه نماز به این نتیجه رسیده كه اجلاس نماز استانی داشته باشیم یعنی این‌كه باید اهمیت اقامه نماز به سطح جامعه بیاید و این با صحنه واقعی و عینی گره بخورد.

وی ادامه داد: ایمان به خدا این است كه زیبایی‌ها را گسترش دهیم و پستی‌ها را كنار بزنیم و آن وقت زمینه اقامه نماز و بندگی خدا فراهم می‌شود.

رضایی تصریح كرد: اگر جامعه بخواهد اقامه نماز كند و معروفات را گسترش دهد نیازمند تلاش و كار و سعه صدر است.

امام جمعه بیرجند با اشاره به این‌كه باید از ظرفیت ستاد اقامه نماز به خوبی استفاده شود، یادآور شد: اقامه نماز یعنی گسترش خوبی‌ها و نابودی همه پستی‌ها.

وی خاطرنشان كرد: برگزاری این اجلاس‌ها وسیله برای ترویج فرهنگ نماز در سطح جامعه هستند اما نباید به هدف تبدیل شوند.

کد مطلب 2972233

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