۱۵ هزار کودک مازنی تحت پوشش مراکز فرهنگی و هنری هستند

قاسم عزیززاده گرجی در گفتگو با خبرنگار مهر از فعالیت ۲۹ مرکز ثابت و سیار کانون فرهنگی و هنری در استان خبر داد و گفت: از این تعداد ۲۶ مرکز ثابت و بقیه سیار هستند که مناطق محروم در بابل، فریدون‌کنار ونکا را پوشش می‌دهد.

وی با اشاره به اینکه دو مرکز فرهنگی دیگر تا پایان سال در چالوس افتتاح می‌شود، با اشاره به ظرفیت‌های بالای کانون گفت: اعتقادداریم کانون از ظرفیت‌های خوبی برای ارتقای سطح دانش و مهارت کودکان و نوجوانان برخوردار است.

وی دربخشی از سخنان خود با اشاره به ویژگی‌های خاص کانون گفت: با توجه به اینکه قفسه‌های کتابخانه های آن بازاست باعث ایجاد خلاقیت در بین اعضا می‌شود وهر کودک بر اساس میل ونیازخود فعالیت خاصی را انتخاب می‌کند.

گرجی با اشاره به انتظاراتی که کانون از خانواده‌ها دارد گفت: برای رشد خلاقیت کودکان نیاز به محیط، مربی و امکانات مناسب است و همه این موارد در کانون وجود دارد و انتظارمااین است که کودکان را به این سمت سوق دهند.

مدیرکل کانون پرورش فکری با اشاره به پوشش ۱۵ هزارنفری کانون‌های فرهنگی استان گفت: در کانون کیفیت مهم است نه کمیت اما تعداد کانون‌ها برای کودکان کم است وبابرگزاری کارگاه هنری وادبی وتخصصی کمبود را می‌توان رفع کرد.