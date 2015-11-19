به گزارش خبرنگار مهر، در این هفته خبر رسید که برخی از بافت های تاریخی شهرهای گردشگری در حال از بین رفتن است. یکی از این بافت ها مربوط به منطقه گردشگری باداب سورت است که در داخل روستای اروست واقع شده است.

بافت خانه های مسکونی این روستا خشتی و گلی با در و پنجره های چوبی بوده که اکنون روستاییان تمایل پیدا کردند تا خانه های خود را سیمانی و سرامیک کنند همین موضوع موجب انتقاد گردشگران شده است؛ چراکه دیگر از بافت قدیمی این روستا خانه های کمی باقی مانده است.

اعتراض دیگری که این هفته متوجه تغییر بافت‌های قدیمی شد مربوط به روستای زیارت در استان گلستان بود. روستای زیارت یکی از مناطق گردشگری و پایلوت گردشگری این استان است. مدیرکل میراث فرهنگی استان گلستان نسبت به تغییر این بافت و جایگزینی برج ها و آپارتمان های متعدد به جای این خانه های قدیمی اعتراض کرد.

ابراهیم کریمی به خبرنگار مهر گفت: دیگر کار از کار روستای زیارت گذشته است و از سال ها قبل مجوز ساخت برج و آپارتمان به ساکنان برج ها داده شده و اکنون اگر گردشگری به روستای زیارت برود دیگر نمی تواند فضای سبز و خانه های قدیمی این روستا را ببیند.

راه‌اندازی اولین هتل کپری ایران در کرمان

استان کرمان قصد دارد تا پایان این ماه از اولین هتل کپری را افتتاح کند. این هتل ها با مصالح چوب و سنگ ساخته شده اند، اما دارای امکاناتی در حد یک هتل ۵ ستاره هستند. همچنین ظرفیت اقامت ۳۰ نفر را دارد که با سرمایه گذاری ۲ میلیاردی بنیاد مستضعفان ساخته شده است.

شهر بلقیس را با سکه‌هایش می‌شناسند

شهر بلقیس یکی از معروف ترین مناطق و بناهای تاریخی استان خراسان شمالی است. در کاوش های ارگ و شهر بلقیس تعدادی سکه درج شده که روی آن نام اسفراین حک شده بود. سکه های این شهر مشهور است.

پاسخ به ابهام خاکبرداری از حریم چغازنبیل

در این هفته خبرگزاری مهر به نگرانی اهالی شهر شوش که اطلاع داده بودند در حریم درجه یک محوطه جهانی چغازنبیل خاکبرداری‌های وسیعی در حال انجام است، پاسخ داد.

معاون میراث فرهنگی کشور، مدیر پایگاه جهانی چغازنبیل، فرمانده یگان حفاظت از میراث فرهنگی به خبرنگار مهر گفتند که این خاکبرداری در تپه معدن به منظور مرمت بنای خشتی چغازنبیل انجام شده است و جای نگرانی وجود ندارد.

تورهای گردشگری فرانسه لغو شد

در پی بحران های بوجود آمده در شهر پاریس، تورهای گردشگری ایرانیان طی روزهای آینده لغو شد؛ چراکه دولت فرانسه اعلام کرده برای ورود به این کشور باید ویزای ملی غیر از ویزای شینگن گرفته شود. بسیاری از ایرانیان از سفر به پاریس در حال حاضر منصرف شده اند.

در این هفته همچنین همایشی با موضوع محیط زیست و موزه ها برگزار شد که در آن دبیر همایش نسبت به غیبت جامعه موزه‌داری در این برنامه انتقاد کرد.

او گفت: باید به جای اینکه انتقاد کنیم که چرا مردم به موزه ها نمی روند، خودمان سطح علمی‌مان را بالا ببریم.