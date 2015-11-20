مهلت شرکت در جشنواره هنر آسمانی طلاب تمدید شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام محمود ملک‌دار در دیدار با مدیر حوزه‌های علمیه خواهران کشور ضمن تشریح جزییات فراخوان جشنواره هنر آسمانی اظهار داشت: مراسم اختتامیه این جشنواره ۱۵ بهمن‌ماه برگزار خواهد شد.

وی قالب‌های آثار قابل ارائه در این جشنواره را شامل داستان، شعر و پژوهش دانست و اضافه کرد: این جشنواره ویژه آثار هنری برادران و خواهران طلبه است.

مسئول دبیرخانه گفت: در بخش داستان، آثار قابل ارائه در قالب‌های داستان کوتاه، رمان و داستان کودک و نوجوان داوری می‌شوند و موضوع بخش ویژه سبک زندگی طلبگی و نقش روحانیت در انقلاب و دفاع مقدس است.

وی اظهار داشت: در بخش شعر، آثار قابل ارائه در قالب‌های شعر کلاسیک، شعر نو، شعر کودک و نوجوان، شعر طنز، ترجمه و کوتاه‌نوشت داوری می‌شوند و موضوع بخش ویژه شعر، وحدت اسلامی و نقش روحانیت در انقلاب و دفاع مقدس به حساب می‌آید.

ملک‌دار اضافه کرد: در زمینه پژوهش شرکت‌کنندگان می‌توانند آثار خود را به صورت تخصصی در حوزه چیستی هنر اسلامی و هنر و اخلاق ارائه کنند و یا در بخش آزاد با عنوان هنر و رسانه در این جشنواره شرکت کنند.

وی ادامه داد: در این بخش همچنین شرکت‌کنندگان می‌توانند در زمینه راهکارهای طرح مفاهیم اخلاقی در داستان و نسبت زبان با فرم داستان و ظرفیت و آسیب‌های نمادهای زمینی در شعر معنوی و مولفه‌ها، ظرفیت‌ها و بایسته‌های شعر حوزه آثار خود را به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند.