۵۰ برنامه هفته بسیج در نوشهر اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ پاسدار مرتضی رمضانی پیش از ظهر پنجشنبه در آستانه آغاز هفته بسیج در جمع خبرنگاران اظهار کرد: هفته بسیج، هفته رشادت و شجاعت یک ملت بزرگ است که تاریخ را دگرگون کرد و خود تاریخساز شد.
وی خاطرنشان کرد: بسیج یک فرهنگ ناب از دل قرآن و سنت بهترین بندگان خدا را در مدیریت نظام به نمایش گذارد به شکلی که عالم معطوف به اوست.
فرمانده سپاه ناحیه نوشهر بیان کرد: ایران اسلامی ما ازجمله تولیدات فکری و فرهنگی در انقلاب بزرگ و جهانی خود، بسیج بوده و هست که کارکردی فراملی در همه بخشهای نظام دارد و قدرت مدیریت جهانی دارد و جهانیان و بهویژه دشمنان میدانند در تهاجم گسترده به ایران اسلامی بسیج و تفکر آن بود که آنان را متوقف کرد.
سرهنگ رمضانی تصریح کرد: آمریکا و غرب میدانند هرگاه بخواهند همه داشتههای خود را به میدان آورند و با ایران اسلامی بزرگ مقابله کنند این بسیج است که چون سد مستحکم و بنیان مرصوص مقابل آنان خواهد ایستاد و آنان را میخکوب خواهد کرد. .
فرمانده سپاه ناحیه نوشهر ادامه داد: بسیج امروز سوریه را از شکست حتمی نجات داد و باعث قدرت حزبالله شد و عراق را از یک توطئه شیطانی توسط استکبار جهانی پیروز کرد.
وی خاطرنشان کرد: بسیج امروز در جنگ نرم برای مقابله با دشمنان اسلام و انقلاب اسلامی پرچمدار این نبرد حماسی است.
سرهنگ رمضانی در تشریح برنامههای هفته بسیج در نوشهر گفت: در هفته مبارک بسیج بیش از ۵۰ برنامه در ۲۰۰ پایگاه بسیج محلات و اقشار شهرستان نوشهر برگزار میشود.
وی ازجمله برنامههای هفته بسیج در نوشهر را حضور بسیجیان در میقاتصالحین در نماز جمعه، نشستهای روشنگری، نمایشگاه جنگ نرم، نمایشگاه اقتصاد مقاومتی، مسابقات فرهنگی و ورزشی، کوهپیمایی بسیجیان، یادواره شهدا، تشویق بسیجی نمونه در سطح پایگاهها، تجمع بزرگ بسیجیان در شکوه ایستادگی در ۵ آذر و عطرافشانی گلزار شهدا، دیدار از خانوادههای شهدا و ایثارگران بیان کرد.
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