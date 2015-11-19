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۲۸ آبان ۱۳۹۴، ۱۲:۴۹

فرمانده سپاه نوشهر:

۵۰ برنامه هفته بسیج در نوشهر اجرا می شود

۵۰ برنامه هفته بسیج در نوشهر اجرا می شود

نوشهر - فرمانده سپاه نوشهر بابیان اینکه امروز بسیج برای جهانیان یک الگو است، از اجرای بیش از ۵۰ برنامه همزمان با هفته بسیج در شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ پاسدار مرتضی رمضانی پیش از ظهر پنجشنبه در آستانه آغاز هفته بسیج در جمع خبرنگاران اظهار کرد: هفته بسیج، هفته رشادت و شجاعت یک ملت بزرگ است که تاریخ را دگرگون کرد و خود تاریخ‌ساز شد.

وی خاطرنشان کرد: بسیج یک فرهنگ ناب از دل قرآن و سنت بهترین بندگان خدا را در مدیریت نظام به نمایش گذارد به شکلی که عالم معطوف به اوست.

فرمانده سپاه ناحیه نوشهر بیان کرد: ایران اسلامی ما ازجمله تولیدات فکری و فرهنگی در انقلاب بزرگ و جهانی خود، بسیج بوده و هست که کارکردی فراملی در همه بخش‌های نظام دارد و قدرت مدیریت جهانی دارد و  جهانیان و به‌ویژه دشمنان می‌دانند در تهاجم گسترده به ایران اسلامی بسیج و تفکر آن بود که آنان را متوقف کرد.

سرهنگ رمضانی تصریح کرد: آمریکا و غرب می‌دانند هرگاه بخواهند همه داشته‌های خود را به میدان آورند و با ایران اسلامی بزرگ مقابله کنند این بسیج است که چون سد مستحکم و بنیان مرصوص مقابل آنان خواهد ایستاد و آنان را میخکوب خواهد کرد. .

فرمانده سپاه ناحیه نوشهر ادامه داد: بسیج امروز سوریه را از شکست حتمی نجات داد و باعث قدرت حزب‌الله شد و عراق را از یک توطئه شیطانی توسط استکبار جهانی پیروز کرد.

وی خاطرنشان کرد: بسیج امروز در جنگ نرم برای مقابله با دشمنان اسلام و انقلاب اسلامی پرچم‌دار این نبرد حماسی است.

سرهنگ رمضانی در تشریح برنامه‌های هفته بسیج در نوشهر گفت: در هفته مبارک بسیج بیش از ۵۰ برنامه در ۲۰۰ پایگاه بسیج محلات و اقشار شهرستان نوشهر برگزار می‌شود.

وی ازجمله برنامه‌های هفته بسیج در نوشهر را حضور بسیجیان در میقات‌صالحین در نماز جمعه، نشست‌های روشنگری، نمایشگاه جنگ نرم، نمایشگاه اقتصاد مقاومتی، مسابقات فرهنگی و ورزشی، کوه‌پیمایی بسیجیان، یادواره شهدا، تشویق بسیجی نمونه در سطح پایگاه‌ها، تجمع بزرگ بسیجیان در شکوه ایستادگی در ۵ آذر و عطرافشانی گلزار شهدا، دیدار از خانواده‌های شهدا و ایثارگران بیان کرد.

کد مطلب 2972262

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