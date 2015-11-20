به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محمودرضا جمشیدی در دیدار اعضای شورای سیاست‌گذاری جشنواره هنر آسمانی در سخنانی جشنواره هنر آسمانی را اقدامی در راستای ظرفیت‌شناسی داشته‌های هنری حوزه‌های علمیه دانست و افزود: نخستین اثر برگزاری این جشنواره شناساندن ظرفیت هنری حوزه به خود حوزه است.

وی ادامه داد: اثر دیگری که این جشنواره می‌تواند داشته باشد این است که نشان دهد هنر می‌تواند در خدمت اهداف متعالی قرار گیرد.

مدیر حوزه‌های علمیه خواهران کشور با اشاره به اینکه در کتاب‌های حکمت، انواع هنرها مطرح شده است، اضافه کرد: بسیاری از شاعران از روحانیون و علما بوده‌اند و اکنون نیز مراجع معظم تقلید و مقام معظم رهبری طبع شعری دارند.

وی با بیان اینکه داشته‌های هنری فراوانی در حوزه‌های علمیه وجود دارد، گفت: باید مفاخر هنری‌ای که در پیشینه حوزه‌های علمیه بوده‌اند را بشناسیم و بشناسانیم.

حجت‌الاسلام جمشیدی معرفی این سرمایه‌ها را موجب ترغیب طلاب به هنر دانست و یادآور شد: تذهیب‌گران و خطاطان بزرگی در حوزه‌های علمیه بوده‌اند که در موضوعات مختلف وارد شده‌اند و تخصص داشته‌اند.

وی خواستار ترغیب طلاب برای ورود به عرصه هنر شد و اضافه کرد: باید مساله هنر را جدی بگیریم و لزومی به ورود به برخی عرصه‌های حساسیت‌برانگیز وجود ندارد.

مدیر حوزه‌های علمیه خواهران کشور یادآور شد: معرفی بزرگان حوزوی که در زمینه هنر ورود داشته‌اند در میان طلاب اثر سازندگی دارد و به آنها برای ورود به این عرصه جرات می‌دهد.