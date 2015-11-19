پرچم هلال احمر در امدادرسانی همواره بالاست

به گزارش ادارهکل روابط عمومی و ارتباطات مردمی جمعیت هلالاحمر، حجتالاسلام و المسلمین معزی در دیدار با کارکنان هلال احمر خوزستان، اظهار کرد: مسئولیتی را در هلالاحمر پذیرفتیم تا به مردم خدمت کنیم و جنبه انسانی بخشی از این خدمات بسیار بالاتر است؛ چراکه تحقق عدالت در جامعه و خدمت به انسانها عبادت بسیار بزرگی است.
وی افزود: در همین سیلابهای اخیر که چند استان را گرفتار کرد و خسارت آنچنانی به دنبال داشت، مردمی هستند که در یک لحظه زندگی خود را از دست می دهند و دستشان را به سوی انسانهای دیگر برای کمک دراز می کنند و در این شرایط نخستین پرچمی که برای کمک به افراد درگیر حادثه برافراشته میشود، پرچم هلالاحمر است.
کمک به همنوع؛ شرط مسلمانی و نگاه انسانی به کمک رسانی عبادتی بزرگ است
نماینده ولیفقیه در جمعیت هلال احمر تصریح کرد: برای خدمت به مردم هرکس راهی را انتخاب می کند و ما هم برای خدمت به مردم این راه را انتخاب کردیم.
وی افزود: کمک به انسانی که زندگی خود را از دست داده است، کار بسیار بزرگی از نظر انسانی بوده و نگاه انسانی به کار هم، بسیار با عظمتی بوده و در این میان نگاه اسلامینیز از اهمیت دوچندانی برخوردار خواهد بود.
حجتالاسلام و المسلمین معزی با اشاره این حدیث پامبر(ص) که فرمودند «اگر انسانی از مسلمانی درخواست کمک کرد و آن مسلمان به او کمک نکرد، مسلمان نیست»، گفت: ایشان می فرمایند که اگر انسان؛ نه یک مسلمان، نه یک شیعه، بلکه یک انسان، خطاب به مسلمانان درخواست کمک میکند که اگر پاسخش را ندهیم، مسلمان نیستیم.
ضرورت کمک به انسان های نیازمند در همه شرایط
نماینده ولیفقیه در جمعیت هلالاحمر با اشاره به منطق اسلام در کمک به انسانها در زمان وقوع حادثه و عدم توجه به ملیت و مذهب آنها، اظهار کرد: منطق اسلام میگوید برای امدادگری و کمک به دیگران، کاری به ملیت آنها نداشته باشیم؛ هر کس می خواهد باشد، مسلمان باشد یا نباشد، کاری به این حرف ها نداریم بلکه هدف ما نجات جان یک انسان است.
یافتن ظرفیت ها و سنجش واقعیت ها با هدف ارتقاء هلال احمر
حجت الاسلام و المسلمین معزی هدف از سفر خود را یافتن ظرفیت ها و سنجش واقعیت ها و نظارت بر امور و ارتقای فرهنگی جمعیت هلال احمر دانست و گفت: هر کدام از سفرهای قبلی، واقعیتی را در ذهن من ترسیم می کند. خوزستان نیز استان مقاومت و پایداری و نماد ایستادگی ملت ایران و سرزمین جوانمردان است، جوانمردانی که هیچگاه تاریخ ایران و تاریخ تشیع و خوزستان آنها را فراموش نخواهد کرد.
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