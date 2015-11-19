وجود ۱۰۰طرح نیمه تمام کتابخانه ای در کشور به دلیل کمبود اعتبار

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی کتابخانه های عمومی استان مرکزی، محمد الله یاری فومنی پیش از ظهر پنجشنبه در آیین تکریم کتابداران استان مرکزی افزود: با تخصیص به موقع اعتبارات، ضریب نفوذ فضای کتابخانه ای در کشور افزایش می یابد.

وی، با بیان اینکه مسئولان باید اهتمام بیشتری در خصوص ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی داشته باشند، اضافه کرد: تصویب سهم نیم درصد کتابخانه ها با مشارکت شهرداری ها توسط مجلس شورای اسلامی برگ زرینی بر افتخارات حوزه کتاب و کتاب خوانی است.

فومنی ادامه داد: با پیگیری ها و حساسیت شهرداران در تحقق سهم نیم درصد کتابخانه ها، پیش بینی می شود در سال جاری وضعیت کتاب و کتاب خوانی در کشور متحول شود.

معاون نهاد کتابخانه های عمومی کشور اضافه کرد: کتابخانه به عنوان یکی از پایگاه های ترویج فرهنگ است و باید با توسعه این فضاهای فرهنگی زمینه دسترسی عمومی به کتاب مهیا شود.

وی اظهار کرد: برگزاری نمایشگاه های کتاب به صورت استانی گام ارزشمند دیگری در جهت ترویج فرهنگ کتاب خوانی است.

مدیرکل کتابخانه های عمومی استان مرکزی نیز در این مراسم گفت: هم اینک سرانه فضای فیزیکی کتابخانه های استان مرکزی به ازای هر صد نفر بیش از دو متر مربع است.

امین کمالوندی بیان کرد: توسعه کتابخانه های روستایی از اولویت های اساسی پیش روی تصمیم سازان عرصه فرهنگی است که پیگیری و ساخت کتابخانه های مرکزی در مراکز شهرستان ها نیز با جدیت دنبال می شود.

وی بیان کرد: در حال حاضر در ۸۱ کتابخانه نهادی و مشارکتی استان مرکزی، افزون بر یک میلیون جلد کتاب در عناوین مختلف وجود دارد.

کمالوندی افزود: به طور میانگین در کتابخانه های استان مرکزی از حدود یکصد تا سه هزار جلد کتاب مرجع نگهداری می شود.

در این نشست از هفت شهردار، چهار کتابخوان و سه مسئول برتر کتابخانه های شهری و روستایی استان مرکزی با اهدای لوح سپاس تجلیل شد.

همچنین همزمان با تکریم مقام کتابداران استان مرکزی در ساوه، بازگشایی کتابخانه علامه عسگری با اعتباری بالغ بر ۷۰۰ میلیون ریال و بهره برداری از بخش کودک کتابخانه شهید هاشمی با اعتباری بالغ بر ۲۰۰ میلیون ریال و بازگشایی بخش نابینایان کتابخانه سلمان ساوجی با اعتباری بالغ بر ۱۰۰ میلیون ریال نیز انجام شد.

استان مرکزی دارای ۸۱ باب کتابخانه عمومی است که از این تعداد ۶۱ کتابخانه شهری و بقیه روستایی است.