  1. استانها
  2. لرستان
۲۸ آبان ۱۳۹۴، ۱۳:۱۲

رئیس دانشگاه لرستان به مهر خبر داد:

ارائه ۳۰۰ مقاله در کنفرانس بین‌المللی زبان و ادبیات انگلیسی

ارائه ۳۰۰ مقاله در کنفرانس بین‌المللی زبان و ادبیات انگلیسی

خرم آباد - رئیس دانشگاه لرستان از ارائه ۳۰۰ مقاله در کنفرانس بین المللی زبان و ادبیات انگلیسی این دانشگاه خبر داد.

خسرو عزیزی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشار به برگزاری کنفرانس بین المللی زبان و ادبیات انگلیسی در دانشگاه لرستان اظهار داشت: در مجموع ۳۰۰ مقاله برای ارائه در این کنفرانس پذیرفته شد.

وی با اشاره به تعداد مقالات ارسال شده به دبیرخانه کنفرانس بین المللی زبان و ادبیات انگلیسی در دانشگاه لرستان عنوان کرد: در مجموع بیش از هزار مقاله به دبیرخانه این کنفرانس ارسال شد.

رئیس دانشگاه لرستان ادامه داد: پس از بررسی های صورت گرفته از سوی اساتید دانشگاههای سراسر کشور ۳۰۰ مقاله برای ارائه در کنفرانس بین المللی زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه لرستان پذیرفته شد.

عزیزی تعداد کشورهای شرکت کننده در این کنفرانس را بیش از ۱۶ کشور عنوان کرد.

وی همچنین از برپایی نمایشگاه صنایع دستی استان لرستان در حاشیه برگزاری کنفرانس بین المللی زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه لرستان خبر داد.

رئیس دانشگاه لرستان تعداد غرفه های این نمایشگاه صنایع دستی را ۱۰ مورد عنوان کرد و گفت: این اقدام در راستای معرفی صنایع دستی استان و همچنین ظرفتیهایی موجود در این حوزه به کشورهای شرکت کننده در این کنفرانس صورت گرفته است.

بنا بر این گزارش، کنفرانس بین المللی زبان و ادبیات انگلیسی طی روزهای ۲۷ ام و ۲۸ ام آبان ماه در دانشگاه لرستان آغاز شده است.

کد مطلب 2972294

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها