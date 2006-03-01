بازگشت به لايحه دولت تورم و ركود به همراه خواهد داشت

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، توكلي كه در جلسه علني امروز براي بررسي گزارش كميسيون تلفيق بودجه سخن مي گفت افزود: بازگشت به لايحه پيشنهادي دولت، باعث سركوب اهداف اشتغالزايي دولت و ثروتمند شدن وارد كنندگان و سركوب توليدگران مي شود.

وي همچنين متذكر شد كه بايد آفت سياسي بازگشت به لايحه دولت را نيز در نظر داشت .

نماينده تهران اضافه كرد: كميسيون تلفيق بودجه مجلس كاهش آثار تورمي و ركود، اتكاي دولت به درآمدهاي نفتي در سقف بودجه را 8/1 ميليارد دلار و اتكاي طرح هاي عمراني به درآمدهاي نفتي را نيز 4/5 ميليارد دلار كاهش داد.

وي با بيان اينكه در اصلاحات كميسيون تلفيق بودجه استاني كاهش نيافته و طرح هاي عمراني در استانها سال آينده با قدرت اجرا مي شود، اظهار داشت: پيشنهاد دولت آنقدر در بودجه طرح هاي ملي بالا بود كه با وجود اصلاحات كميسيون، باز هم از رقم بودجه هاي عمراني سال 84 بيشتر است.

توكلي با بيان اينكه تبديل دلارهاي ارزي به ريال باعث افزايش واردات و شاخص تورم و كم شدن توليد مي شود، گفت: براي كم كردن اين آثار اولا نبايد اين درآمد مستقيما به بودجه تزريق شود و در مرحله بعد سقف بودجه را بايد تا آنجا كه مي توانيم، كاهش دهيم.

وي با بيان اينكه دلارهاي نفتي در هر شكل آن منجر به توليد نمي شود، اضافه كرد: وقتي ظرفيت هاي ملي با مجموع عمليات عمراني متناسب نباشد، تزريق دلارهاي نفتي به طرح هاي عمراني باعث ركود، تورم و افزايش زمان بهره برداري طرح ها مي شود.

توكلي با اشاره به اينكه در جلسه مشتركي به رئيس جمهور اين اشكالات را گفته و احمدي نژاد با پذيرش ايرادات وارده اعلام كرده با سرعت كارهاي عمراني را اجرا مي كند تا آثار تورمي آن كاهش يابد، گفت: براي اتمام طرح هاي نيمه تمام به 10 ميليون تن فولاد و سيمان وارداتي نياز داريم كه با قبول سرعت دولت، حمل و نقل اسكله هاي كشور توان واردات و حمل آن را ندارد.

رئيس مركز پژوهشهاي مجلس با تاكيد بر اينكه كميسيون تلفيق طرح هاي اولويت دار را تعريف كرده است، افزود: به دولت اجازه داديم كه بودجه 30 درصد اين طرح ها را براي اتمام آنها جابه جا كند.